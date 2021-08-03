Delta Virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Delta Plus varyantında (varitantı) boğaz ve baş ağrısı olur mu? İşte Delta virüsün en çok görülen belirtileri
Delta Virüsü nedir ve Delta varyantı belirtileri nelerdir, soruları uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Koronavirüsün tehlikeli varyantlarından olan Delta varyantı (variantı) ve Delta Plus virüsü belirtileri, Türkiye'de yaygın görülmeye başlanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Delta varyantı belirtileri arasında yer alan baş ağrısı, boğazda kuruluk, burun akıntısı ve ateş gibi grip benzeri semptomları taşıyanlar kaygılanmaya başlarken, araştırmacılar Delta varyantının aşılardaki etkilerine yoğunlaştı. Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının orijinal virüsten daha hızlı yayıldığı bilimsel olarak kanıtlandı. Son yapılan araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor. Peki, Delta Virüsü belirtileri nedir? Delta Plus varyantında ateş ve boğaz ağrısı görülür mü? İşte, Delta mutasyonu semptomları.
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Delta virüsü belirtileri ve semptomları son gelişmeler ile araştırılıyor. Hindistan'da ortaya çıkan ve Türkiye dahil çok sayıda ülkeye yayılan delta plus varyantına karşı ülkemizde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşlar durdurulmuştu. Delta mutasyonu dünyayı tehdit ederken farklı araştırmaların sonuçları da neticelendi. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında yer almıyor.
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DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?
Delta varyantı dünyada yeni bir tedirliğine yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.
Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.
Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.
Plus ön adlı varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüsü mercek altına alan bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...
Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.
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Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, 'İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış' dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.
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'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, 'Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz dönemde 150'ye yakın doktor bir yazı yazarak hükümeti resmi listeye daha fazla soğuk algınlığı benzeri semptomlar eklemeye çağırmıştı. Spector de bu çağrıyı yineledi. Söz konusu mektubun baş yazarı Londra'daki Tower Hamlets'te bir pratisyen hekim olan Dr Alex Sohal, hastaların bu hafif semptomları gördükten birkaç gün sonda Kovid testlerinin pozitif çıktığını söyledi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, yorgunluğun en sık bildirilen semptom olduğunu, ardından baş ağrısı ve öksürüğün geldiğini göstermişti.
10 bin kişiyle yapılan bir anketle toplanan ve Nisan ayında açıklanan veriler ise virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaklaşık yüzde 53'ünün hiçbir belirti yaşamadığını ortaya koymuştu.
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HANGİ AŞI DELTA'DAN NE KADAR KORUYOR?
İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili. Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.
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CDC'den çift aşı olanlara Delta uyarısı
Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Delta varyantı ile ilgili yeni açıklamalar geldi. CDC çift aşı olanlar için de bir uyarıda bulundu.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta.
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İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.
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CDC UYARDI!
Delta dünyanın gündemindeki yerini korurken Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ezber bozan açıklamalar geldi. CDC çift aşı olanlar için de bir uyarıda bulundu.
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AŞI OLSANIZ BİLE ÇEVRENİZE BULAŞTIRABİLİRSİNİZ
ABD basınında yer alan haberlere göre, Delta'nın bulaşıcılığı hakkında uyarılarda bulunan CDC çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceğini açıkladı.
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Başka bir deyişle söz konusu rapora göre, aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.
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Konu ile ilgili konuşan CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 'Diğer varyantlardan farklı olarak, Delta ile enfekte olan aşılanmış kişilerin virüsü bulaştırabileceğine dair endişeleri artırıyor' dedi.
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ABD'de aşı olup hastaneye kaldırılan kişilerin oranı yüzde 0.004 olarak açıklandı. Aşının Delta'ya karşı koruyuculuk sağladığının altını çizen CDC uzmanları aşılı kişilerin farkında olmadan virüsün yayılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT
Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara göre çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...
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ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...
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İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.
Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.
KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ
PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.