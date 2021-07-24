Delta Virüsü belirtileri (semptom) nedir? Boğaz, baş ağrısı ve burun akıntısı Delta Plus varyantı belirtisi mi...?

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.



'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüs ile ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırmaya imza atılıyor. Bu araştırmalar ile hayatlarımızın bir parçası haline gelen virüsü ve varyantlarını her geçen gün daha iyi tanıyoruz.



Bilim insanları bir süredir Delta varyantı üzerine yoğunlaşmış durumda. Delta ile ilgili umutla beklenen haber ise sonunda geldi.