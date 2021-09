Delta virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Delta varyantı ile ilgili bilim insanlarından çarpıcı açıklama

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR? Delta varyantı dünyada yeni bir tedirliğine yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.



Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.



Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.



Plus ön adlı varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.