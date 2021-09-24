Delta virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Delta varyantı ile ilgili bilim insanlarından çarpıcı açıklama
Delta virüsü belirtileri Eski ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) yöneticisi Dr. Scott Gottlieb'ın açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Dünya yaklaşık 2 senedir koronavirüs salgını ile mücadele ederken ABD'den gelen açıklamada Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının son büyük enfeksiyon dalgası olabileceği ifade edildi. Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntı ile kendisini gösteren delta virüsü Türkiye'de de tespit edilmişti. Peki, Delta virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte, delta virüsü ile ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Delta virüsü belirtileri ve semptomları dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip ediliyor. İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Kovid-19 dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüsle ilgili İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında yer almıyor.
2
DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?
Delta varyantı dünyada yeni bir tedirliğine yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.
Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.
Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.
Plus ön adlı varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.
3
DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüsü mercek altına alan bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...
Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.
Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
4
Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, 'İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış' dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.
'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, 'Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük' ifadelerini kullandı.
5
Geçtiğimiz dönemde 150'ye yakın doktor bir yazı yazarak hükümeti resmi listeye daha fazla soğuk algınlığı benzeri semptomlar eklemeye çağırmıştı. Spector de bu çağrıyı yineledi. Söz konusu mektubun baş yazarı Londra'daki Tower Hamlets'te bir pratisyen hekim olan Dr Alex Sohal, hastaların bu hafif semptomları gördükten birkaç gün sonda Kovid testlerinin pozitif çıktığını söyledi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, yorgunluğun en sık bildirilen semptom olduğunu, ardından baş ağrısı ve öksürüğün geldiğini göstermişti.
10 bin kişiyle yapılan bir anketle toplanan ve Nisan ayında açıklanan veriler ise virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaklaşık yüzde 53'ünün hiçbir belirti yaşamadığını ortaya koymuştu.