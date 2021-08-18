Delta virüs belirtilerinde boğaz ağrısı ve burun akıntısı var mı? İşte koronavirüs belirtilerinde son bilgiler
Delta varyantı (variantı) ve Delta Plus virüsü belirtileri, gündemde yer almayı sürdürüyor. Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına yönelik dünya dördüncü dalga endişesi yaşamaya başladı. Son yapılan araştırmalara göre baş ağrısı, boğazda kuruluk, burun akıntısı ve ateş gibi grip benzeri hastalık belirtilerinin görüldüğü Delta varyantının belirtileri değişti. Normal virüse yakalananların aksine, Delta mutasyonunda tat ve koku kaybı gözlenmiyor. Peki, Delta virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte, Delta mutasyonu semptomları hakkında bilgiler...
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Delta virüsü belirtileri ve semptomları dünyada olduğu gibi ülkemizde de merak ediliyor. DSÖ'nün 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı etkisini sürdürürken ABD'den yapılan açıklamada 30'lu yaşlarındaki yetişkinlerin hastaneye yatış oranlarının arttığı bildirildi. Öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları Delta varyantının en bilinen belirtileri arasında yer alıyor.
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DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?
Delta varyantı dünyada yeni bir tedirliğine yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.
Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.
Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.
Plus ön adlı varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor.
Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.
Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.
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Aynı araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüsü mercek altına alan bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...
Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.
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PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti .Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.
Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, 'İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış' dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.
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'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, 'Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz dönemde 150'ye yakın doktor bir yazı yazarak hükümeti resmi listeye daha fazla soğuk algınlığı benzeri semptomlar eklemeye çağırmıştı. Spector de bu çağrıyı yineledi. Söz konusu mektubun baş yazarı Londra'daki Tower Hamlets'te bir pratisyen hekim olan Dr Alex Sohal, hastaların bu hafif semptomları gördükten birkaç gün sonda Kovid testlerinin pozitif çıktığını söyledi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, yorgunluğun en sık bildirilen semptom olduğunu, ardından baş ağrısı ve öksürüğün geldiğini göstermişti.
10 bin kişiyle yapılan bir anketle toplanan ve Nisan ayında açıklanan veriler ise virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaklaşık yüzde 53'ünün hiçbir belirti yaşamadığını ortaya koymuştu.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT
Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara göre çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...
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ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...
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İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.
Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.
KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ
PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.
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Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili ezber bozan açıklamalar peş peşe geliyor. Newsweek dergisinin 'Kıyamet Günü Varyantı'nı kapağına taşıması sonrası dünya tabiri caizse ikiye bölündü.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.
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Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. İzdeş, "Maalesef yoğun bakımda 20'li, 30'lu yaşlarda hastalarımız var. 40'lı, 50'li yaşlarda hastalarımız da var. Bunlar aşısız hastalarımız." dedi.
İzdeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını aşısız ya da eksik aşılı kişilerin oluşturduğunu belirtti.
Son haftalarda hastaneye başvuran Kovid-19 vakalarının arttığını söyleyen İzdeş, Delta varyantının özellikle aşısız gençlerde hastalığa yol açabildiğinin altını çizdi.
İzdeş, aşılı kişilerin nadiren de olsa hastalanabildiğine ama ağır hastaların çoğunluğunun aşısız olduğuna dikkati çekerek, herkese aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.
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Yoğun bakımdaki genç hastalar aşısız
Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların profiline ilişkin bilgi veren İzdeş, "Maalesef yoğun bakımda 20'li, 30'lu yaşlarda hastalarımız var. 40'lı, 50'li yaşlarda hastalarımız da var. Bunlar aşısız hastalarımız." dedi.
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İzdeş, "Genç hastaların tümüne yakını aşısızlardan oluşuyor. O nedenle kimse 'ben gencim, bana bir şey olmaz' diye düşünmesin. Yoğun bakıma da rahatlıkla düşebiliyor insanlar." uyarısında bulundu.
"Hastalar aşı karşıtı olduğuna pişman"
Yoğun bakım ünitesine gelen hastalarla konuştuklarında aşı olmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa şahit olduklarını aktaran İzdeş, "Yoğun bakımdaki hastalardan kimi aşısını geciktirmiş kimisi de aşı karşıtı. Hastalar aşı karşıtı olduğuna pişman. Dolayısıyla pişman olmamak için herkesin aşısını olması çok önemli." dedi.