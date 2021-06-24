Delta varyantına hangi aşı etkili? BioNTech aşısı Delta varyantında etkili mi? Açıklama geldi
Delta varyantı Türkiye'de de yayılmaya devam ederken BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer'dan dikkat çeken açıklama geldi. Pfizer şirketi, BioNTech aşısının Delta varyantında etkinlik oranını duyurdu. Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de en yaygın virüs haline gelen Kovid-19'un Delta varyantı hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Uğur Şahin 'Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok' demişti. Peki, BioNTech aşısı Delta varyantında etkili mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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BioNTech aşısının Delta varyantında etkili olup olmadığı son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 16 ilde 134 Delta varyantının tespit edildiğini, yoğunluğun ise İstanbul'da olduğunu açıklamasının ardından gözler aşılardaki etkinlik oranına çevrildi. Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu bildirdi.
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DELTA VARYANTI HANGİ AŞIDA ETKİLİ?
Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Bu soruya yanıt İsrail'den geldi.
Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail'de aşının bu varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seren bir araştırmaya imza atıldı.
Alanında ilk olan bu araştırmaya göre, aşı Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili. Aynı habere göre, bu araştırma kapsamında 200 Delta varyantı vakasını içerdi.Ancak İsrailli resmi makamlar ise bu konuda bir oran vermek için henüz erken olduğunun altını çizdi.
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UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
DSÖ tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan Delta varyantı konusunda Uğur Şahin'den de dün flaş bir açıklama gelmişti.
BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, 'Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok' demişti.
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UZMANLARDAN UYARI
İngiltere’de kaygıyla izlenen ve dünyada da baskın olması beklenen Delta (Hint) varyantı hakkında DHA'ya açıklamalar yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Bu varyant Hindistan'da çok büyük bir patlamaya neden olduktan sonra, o bölgedeki birçok ülkede de görülmeye devam etti. Şu anda Rusya’da da Delta varyantı yüzünden pik yaşanıyor. Yine İngiltere'de bir artış söz konusu. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu varyantın V1’in (Alfa yani İngiltere varyantının) yerine geçebileceği öngörülüyor. Türkiye'deki duruma bakacak olursak, Türkiye'de de Delta varyantı tanımlandı ama genomik sürveyansı çok düzenli yapamıyoruz hala. Bu nedenle de durumumuzu net olarak bilemiyoruz şu an. Ama V1’den yola çıkarak şunu tahmin edebiliriz; Türkiye'de kısa bir süre sonra (diğerine nazaran daha fazla yayılıyor ve bulaşıyorsa) diğerinin yerine geçti V1. Delta varyantının da böyle olacağı tahmin ediliyor. Yani Alfa (V1) varyantının yerine geçecek Delta varyantı maalesef” diye konuştu.
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ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İnal, koronavirüs salgınında sık görülmeye başlanan 'Delta' mutasyonuna değindi. Şu ana kadar görülen mutasyonlar arasında en tehlikelisinin 'Delta' olduğunu belirten Dr. İnal, “Koronavirüs bildiğiniz gibi insandan insana bulaştıkça mutasyona uğrayan bir virüs. Dolayısıyla her bulaşma oldukça virüsün yeni bir özellik kazanması olası bir şey. Biz bu süreçte varyantlar ile karşılaşıyoruz. İşte bu zamanla 'Güney Afrika' varyantı, 'İngiliz' varyantı ve 'Hint' varyantı şeklinde. Bunlar detaylı olarak adlandırılabiliyor. Şu anda dünyada en riskli görülen varyant bizim 'Delta' mutasyonu dediğimiz 'Hint' varyantı. 'Delta' varyantının 'İngiliz' mutasyonu olan 'Alfa’dan yüzde 64 daha bulaşıcı olduğu gösterilmiş. Oldukça bulaşıcı bir varyant. 'Alfa' varyantı ilk çıkan 'Vuhan' varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı. Yani bu 'Delta' varyantı koronavirüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı. Hızlı bir şekilde bulaştığını görüyoruz” diye konuştu.