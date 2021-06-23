Delta varyantı Türkiye’de görüldü mü, hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıkladı!

Delta varyantının nerelerde görüldüğü son gelişmeler ile takip ediliyor. Delta veryantı giderek yayınlaşırken dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu varyant tedirginliğe neden oldu. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Bakan Koca şunları ifade etti;



Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu.



Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.



Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz.



2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz.