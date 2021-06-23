Delta varyantı Türkiye’de görüldü mü, hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıkladı!
Delta varyantı tüm dünyada yayınlanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Hindistan kökenli Delta mutasyonunun Türkiye'de tespit edilmesi kaygılara yol açarken Bakan Koca ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldüğünü bildirdi. Koca açıklamasında, "Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz." dedi. Peki, Delta varyantı Türkiye’de görüldü mü, hangi illerde görüldü? İşte, ayrıntılar.
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Delta varyantının nerelerde görüldüğü son gelişmeler ile takip ediliyor. Delta veryantı giderek yayınlaşırken dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu varyant tedirginliğe neden oldu. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Bakan Koca şunları ifade etti;
Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu.
Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.
Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz.
2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz.
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Dünya çapında aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken birçok ülkede görülmeye başlayan Delta varyantı dördüncü dalga tedirginliğine neden oldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve aynı zamanda Joe Biden'a da koronavirüs konusunda danışmanlık yapan Dr. Anthony Fauci, Delta adı verilen varyantın dolaşımda olan diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğunun altını çizdi.
İngiltere'de de Delta varyantı iki ay içinde Alfa (İngiltere) varyantını geçerek baskın varyant haline gelmişti. Ülkede şu anda yeni enfeksiyonların yüzde 95'i Delta varyantı kaynaklı hale gelmiş durumda. Fauci, ABD'nin varyantlar konusunda İngiltere'ye benzer bir şablon gösterdiğini ve adeta İngiltere'yi 'takip ettiğini' ifade etti.
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Delta varyantı Türkiye’de kaç kişide görüldü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisan ve Mayıs aylarında Delta varyantının Türkiye'de olduğunu dile getirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yeni açıklamada, delta varyantının Türkiye'de kaç kişide görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi.
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YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
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MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Baş dönmesi -Bilinç durumunda bozukluk -Baş ağrısı -Hapşırma -Geniz ve burun akıntısı -İştahsızlık -Titreme Ciddi semptomlar;
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı Solunum güçlüğü veya nefes darlığı Konuşma veya hareket kaybı