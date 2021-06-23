Delta varyantı Türkiye’de görüldü mü? Delta varyantı belirtileri neler? Yüzde 60 daha bulaşıcı
İlk kez Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da yükselişe geçti. Almanya’da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), Delta varyantı ile oluşan enfeksiyonların, hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığını varsayıyor. BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının Delta varyantı üzerinde etkili olduğunu açıkladı. Peki, Delta varyantı nedir, belirtileri neler? Delta varyantı Türkiye’de görüldü mü?
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1
Dünya çapında aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken birçok ülkede görülmeye başlayan Delta varyantı dördüncü dalga tedirginliğine neden oldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve aynı zamanda Joe Biden'a da koronavirüs konusunda danışmanlık yapan Dr. Anthony Fauci, Delta adı verilen varyantın dolaşımda olan diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğunun altını çizdi.
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İngiltere'de de Delta varyantı iki ay içinde Alfa (İngiltere) varyantını geçerek baskın varyant haline gelmişti. Ülkede şu anda yeni enfeksiyonların yüzde 95'i Delta varyantı kaynaklı hale gelmiş durumda. Fauci, ABD'nin varyantlar konusunda İngiltere'ye benzer bir şablon gösterdiğini ve adeta İngiltere'yi 'takip ettiğini' ifade etti.
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Delta varyantı Türkiye’de görüldü mü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisan ve Mayıs aylarında Delta varyantının Türkiye'de olduğunu dile getirmişti. Ancak Türkiye'de tespit edilen vakaların kaçının bu varyant kaynaklı olduğuna dair güncel bir açıklama yapılmadı.
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YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
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MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Baş dönmesi -Bilinç durumunda bozukluk -Baş ağrısı -Hapşırma -Geniz ve burun akıntısı -İştahsızlık -Titreme Ciddi semptomlar;
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı Solunum güçlüğü veya nefes darlığı Konuşma veya hareket kaybı