Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 11:16 |
Delta varyantı tedavisi gören Ezgi Kuraner, bebeğini ilk kez tabletten izledi
Eskişehir'de 34 haftalık hamileyken Delta varyantına yakalanan Ezgi Kuraner (26), bebeğinin kalp atımında bozukluk tespit edilmesi üzerine erken doğuma alındı. Bebeğini dünyaya getirdikten sonra eşi ile birlikte hastanede koronavirüs tedavisi gören Ezgi Kuraner, hasta yatağından kuvözdeki bebeğini ilk kez hemşirelerin cep telefonundan görüntülü görüşmeyle gördü