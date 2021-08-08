MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDelta varyantı tedavisi gören Ezgi Kuraner, bebeğini ilk kez tabletten izledi
GeriGündem Delta varyantı tedavisi gören Ezgi Kuraner, bebeğini ilk kez tabletten izledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 11:16 | 

Delta varyantı tedavisi gören Ezgi Kuraner, bebeğini ilk kez tabletten izledi

Eskişehir'de 34 haftalık hamileyken Delta varyantına yakalanan Ezgi Kuraner (26), bebeğinin kalp atımında bozukluk tespit edilmesi üzerine erken doğuma alındı. Bebeğini dünyaya getirdikten sonra eşi ile birlikte hastanede koronavirüs tedavisi gören Ezgi Kuraner, hasta yatağından kuvözdeki bebeğini ilk kez hemşirelerin cep telefonundan görüntülü görüşmeyle gördü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
8
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi