Delta varyantı nedir? İşte Kovid-19'un 'Delta' varyantı hakkında tüm merak edilenler

"İKİ DOZ AŞI KORUMA İÇİN KRİTİK" Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu ise DSÖ'ye göre 74 ülkeye yayılan Delta varyantının Kovid-19 vakalarının yüzde 10'unu oluşturduğunun açıklandığına işaret etti.



İngiltere'de vakaların yüzde 91'inden fazlasını oluşturan Delta varyantının Alfa'dan yaklaşık yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunun belirlendiğini anımsatan Taşkınoğlu, hakemli genel tıp dergilerinden Lancet'te 14 Haziran'da yayımlanan çalışmada, Delta'nın Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış riskini yaklaşık iki kat artırdığının tespit edildiğini anlattı.



Aynı çalışmada, aşı olanların diğerlerine kıyasla Delta varyantı sebebiyle hastaneye yatma olasılığının daha düşük olduğu ancak aşının ilk dozdan 28 gün sonrasına kadar koruyamadığı tespitine yer verildiğini belirten Taşkınoğlu, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı yeni verilerde, aşının tek dozunun Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunun açıkladığını kaydetti.



Taşkınoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yeni varyant ve onunla ilgili bilgiler, virüsün ortaya çıkan varyantlarını izlemenin önemini ve şu anda iki doz aşının koruma için kritik olduğunu gösteriyor. Sadece tek doz aşı olanların daha savunmasız olacağını gösteren veriler nedeniyle tüm ülkeler, 50 yaşın üzerinde veya klinik olarak daha savunmasız kişilerin aşı dozları arasındaki zaman aralığını kısaltmak için kılavuzlarını yeniliyor. Ek dozlara ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı şu anda bilinmiyor. Bu sorunun cevabı, Delta varyantı yayılmaya devam ettikçe ve daha fazla kişi aşı oldukça netleşecek.



Ülkemizde de hastalığın yayılmasını durdurmak için hızlı ve etkin aşılamanın yanı sıra yeni varyantların takibinin yapılması, dolaşımda fazla olan varyantların tespiti ve aşılamaya rağmen hastalananların kayıt altına alınarak gerekli incelemelerin yapılması önemlidir."



