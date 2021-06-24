Delta varyantı nedir? Delta Plus varyantı belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama!.. İşte son gelişmeler
Delta varyantı ve Delta Plus varyantı son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından delta varyantı nedir, sorusu, varyantın yaygınlaşmasıyla beraber öne çıkan konulardan oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, ". Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü." dedi. .. Almanya, Fransa, Rusya, İspanya gibi ülkeleri alarma geçiren delta varyantı mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini belli ediyor. Peki, Delta varyantı nedir? Delta Plus varyantı belirtileri nelerdir? İşte, ayrıntılar.
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Delta varyantı geçtiğimiz haftadan beri hem dünya hem de Türkiye gündeminde yoğunlukla yer alan konulardan biri haline geldi.. Fulya Soybaş merak edilen soruları İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu'na sordu. Aşılamada belli aşamaya gelen ülkelerde varyantın baskın hale gelmesi, 80’den fazla ülkede görülmesi salgında ‘dördüncü dalga’ endişesine yol açarken, Türkiye’de durum ne? Sinovac ve BioNTech aşılarının bu varyanta karşı koruyuculuğu var mı? TÜSAD Başkanı, İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu ile 7 soruda masaya yatırdık.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadelede ile ilgili önemli mesajlar verdi. Aşılamada yeni safhaya geçildiğini belirten Bakan Koca, cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olanların da 1 hafta 10 gün içinde aşılanabileceğini açıkladı.
Bakan Koca, Hindistan kökenli Delta mutasyonunun Türkiye'de 134 kişide tespit edildiğini söyledi ve mutasyonun ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldüğünü ifade etti. Ayrıca Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında son durumu açıklayıp Türkiye'ye gelen toplam aşı miktarını duyurdu.
Toplumsal bağışıklığa vurgu yapan Bakan Koca, Kurban Bayramı'na kadar nüfusun en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanması hedefini dile getirdi.
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DELTA VARYANTI
Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu.
Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.
Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. 2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz.
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Delta varyantı yeni mi bulundu? ‘Bir bu eksikti’ diyeceğim ama...
Yeni değil. Biz Delta varyantını aslında Hindistan varyantı olarak biliyoruz ama 1 Haziran itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü değişikliğe gitti ve varyant isimlerini Yunan alfabesinden harflerle değiştirdi. İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak anılıyor artık. Altında tabii ‘ırkçılık’ kaygıları yatıyor. Varyantların ilk tespit edildikleri ülkeleri ‘damgalayacak’ şekilde isimlendirilmesi o ülkelere zarar veriyordu. Bu nedenle düzenleme yapıldı.
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Delta varyantı daha mı bulaşıcı?
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
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Belirtileri neler? Farklılıklar söz konusu mu?
Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor.
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YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta (Hindistan) varyantı vakalarının arttığı bildirildi.
Fransa Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fransa’da Delta varyantının görülme oranının, geçen haftaya göre hızla artarak yüzde 9 ila 10'a çıktığını ifade etti.
Attal, bu oranın başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 12 ila 13 olduğunu aktardı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun dünkü verilerine göre, salgında ölü sayısı 110 bin 891'e çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 320 artışla 5 milyon 762 bin 322'ye yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, geçen hafta, Delta varyantının oranının yüzde 2 ila 4 arasında olduğunu duyurmuştu.
İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor.