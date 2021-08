Delta varyantı nedir, belirtileri neler? Delta ve delta plus varyantı farkı

DELTA VE DELTA PLUS FARKI NEDİR? "Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip. Bu, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanmış mutasyon. Delta'ya bu mutasyonun eklenmesiyle 'plus' olarak adlandırıldı."



Bu varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.



Sağlık Bakanlığı Delta Plust varyantının ilk kez Nisan'da görüldüğünü ve Maharastra, Kerala ve Madya Pradeş eyaletlerindeki altı bölgeden gelen 22 numunede tespit edildiğini duyurmuştu.