Delta varyantı nedir, belirtileri neler? Delta ve delta plus varyantı farkı
Delta varyantının Türkiye’de yüksek oranlara ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “ delta varyantı Türkiye’de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu, varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor.” Açıklamasında bulundu. Peki, delta varyantı nedir? Delta ve delta plus varyantı farkı
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İlk kez Aralık 2019'da Çin'de tespit edilen yeni tür koronavirüs, aradan geçen zaman içerisinde farklı mutasyonlara uğradı, son zamanlarda öne çıkan varyantlar arasında delta ve delta plus varyantı ilk sırada yer alıyor. Delta varyantı ilk kez Hindistan'da görüldü. En az yüzde 40 daha bulaşıcı olduğu tespit edildi. İngiltere'de hakim varyant ve dünya genelinde de hızla yayılıyor.
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Daha önce ilk kez İngiltere'de görülen Alfa, ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta ve Brezilya'daki Gamma varyantları gündeme gelmişti.
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DELTA VE DELTA PLUS FARKI NEDİR?
"Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip. Bu, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanmış mutasyon. Delta'ya bu mutasyonun eklenmesiyle 'plus' olarak adlandırıldı."
Bu varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.
Sağlık Bakanlığı Delta Plust varyantının ilk kez Nisan'da görüldüğünü ve Maharastra, Kerala ve Madya Pradeş eyaletlerindeki altı bölgeden gelen 22 numunede tespit edildiğini duyurmuştu.
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BELİRTİLERİ AYNI MI?
Delta'daki mutasyonlar, bulaşıcılığı arttırırken vücudun antikor direncini de düşürüyor. Virüsün en çok görüldüğü ülkelerden İngiltere'de yapılan araştırmalar, Delta varyantının öksürük, yüksek ateş ve tat/koku kaybı gibi koronavirüsün bilinen belirtilerinden farklı olarak baş ağrısı ve burun akıntısına da yol açtığını gösteriyor.
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DELTA BELİRTİLERİ
International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşanmıyor. Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor.
Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.