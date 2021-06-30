Delta varyantı hızla yayılıyor: Delta plus variantı (mutasyonu) nedir, belirtileri nelerdir? Aşılardaki etkinlik oranı belli oldu
Delta variantı, 'Delta plus' olarak yeniden mutasyona uğradı ve Hindistan dışındaki ülkelerde de görülmeye başlandı. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve bir çok ülkeye hızla yayılan Delta varyantı, Rusya'da çok sayıda can kaybında neden oldu. Türkiye'de ise 26 ilde Delta varyantı görüldü vaka sayısı 138'den 224'e çıktı. Tüm dünyayı alarma geçiren varyantın endişeleri devam ederken aşı üreticilerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. En çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtilerle kendisini gösteren Delta varyantı mutasyonunda BioNTech ve Sinovac aşılarının koruyuculuk oranı belli oldu. Peki, Delta varyantı nedir? İşte, Delta varyantı belirtileri ve aşılardaki etkinlik oranları hakkında bilgiler.
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Delta varyantı yaygınlaşmaya devam ederken aşı üreticilerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Tüm dünya Delta varyantının yankılarını konuşurken Delta varyantı şimdi de 'Delta plus' olarak yeniden mutasyona uğradı ve yeni bir endişeye yol açtı. Bilim dünyası uyarılarına devam ederken, BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğu bildirildi. Sinovac aşısında ise Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği açıklandı.
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DELTA VARYANTI NEDİR?
Son edinilen veriler doğrultusunda ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 90'ını Delta varyantından oluştuğu tahmin ediliyor. Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ
‘Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi. Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.
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Profesör Spector'a göre bu varyant biraz farklı ilerliyor: "İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığı geçirdiklerini sanıyor ve başkalarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu yolla altı kişiye daha geçiriyor olabilirler. Vakalardaki artışta bunun önemli rol oynadığını düşünüyoruz."Spector özellikle genç yaştakilerin çok daha hafif belirtiler gösterebileceğine dikkat çekerek "Soğuk algınlığına benzer belirtiler ya da bir halsizlik bile hissetseniz evde kalın ve test yaptırın" diyor.
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HANGİ AŞI NE KADAR ETKİLİ?
Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech ile birlikte ürettikleri aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı.
Rappaport, bu sonuca ulaşmak için 200 Delta varyantı vakasının mercek altına alındığının altını çizdi.
Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Delta varyantı ile ilgili son açıklama ise Moderna'dan geldi. Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı.
Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.