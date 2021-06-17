Delta variantı (varyantı) nedir, belirtileri neler? Delta varyantı BioNTech aşısında etkili mi? İşte merak edilenler

Delta variantı (varyantı) adı verilen yeni mutasyonlu koronavirüs Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde yayılım hızı göstermeye başladı. İlk olarak Hindistan'da görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Önceki mutasyonlara göre oldukça bulaşıcı olduğu bildirilen Delta variantı bilinen koronavirüsle aynı belirtileri taşıyor. Delta varyantının BioNTech aşısı üzerindeki çalışmaları ise umut verici nitelikte. Peki, Delta variantı (varyantı) nedir, belirtileri neler? İşte, Delta varyantı BioNTech aşısındaki etkileri ile ilgili ayrıntılar.
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Delta varyantının belirtileri İngiltere'de normalleşme planlarının ertelenmesi ve uzmanların açıklamaları ile gündeme geldi. Hindistan’da görüldüğü ve İngiltere üzerinden tüm Avrupa’ya yayıldığı belirtilen ‘Delta’ varyantlı virüsün baş ağrısı, boğaz kuruluğu, hafif ateş ve üşütme benzeri belirtileri olduğu açıklandı. BioNTech-Pfizer ve AstraZeneca aşıları Delta varyantına karşı büyük bir koruma oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Pfizer/BioNTech aşısının Hindistan’da tespit edilen ve bir süre önce adı Delta mutasyonu olarak değiştirilen varyanta karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığı öğrenildi.
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DELTA VARYANTI NEDİR?
Son edinilen veriler doğrultusunda ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 90'ını Delta varyantından oluştuğu tahmin ediliyor. Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ
‘Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi. Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.
Profesör Spector'a göre bu varyant biraz farklı ilerliyor: "İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığı geçirdiklerini sanıyor ve başkalarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu yolla altı kişiye daha geçiriyor olabilirler. Vakalardaki artışta bunun önemli rol oynadığını düşünüyoruz."Spector özellikle genç yaştakilerin çok daha hafif belirtiler gösterebileceğine dikkat çekerek "Soğuk algınlığına benzer belirtiler ya da bir halsizlik bile hissetseniz evde kalın ve test yaptırın" diyor.
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BIONTECH AŞISI DELTA VARYANTI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?
Birleşik Krallık ve İskoçya’da ayrı ayrı yapılan ve dün yayınlanan iki araştırmanın sonuçlarına göre BioNTech-Pfizer ve AstraZeneca aşıları Delta varyantına karşı büyük bir koruma oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Özellikle iki doz aşı olmanın hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.
İki doz koronavirüs aşısı yaptırmanın virüsün yeni yeni ortaya çıkan ve dünyada baskın hale gelerek dolaşıma giren mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu açıklayan araştırmacılar bu şekilde salgının sona erebileceğinin altını çizdi.
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İskoçya'da yapılan araştırmaya göre, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, İngiltere'nin Kent bölgesinde görülen Alfa varyantına oranla hastaneye yatış riskini iki kat daha fazla artırıyor. Saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırma, bu riskin altını çizerken bir yandan da aşıların bu varyantlara karşı etkisini de vurguluyor.
İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Kovid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, durumu “Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı” diyerek özetledi.
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İki doz olarak uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının Hindistan’da tespit edilen ve bir süre önce adı Delta mutasyonu olarak değiştirilen varyanta karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92’lik bir koruma sağlandığını duyurdu.
14.000’den fazla Delta vakasının incelendiği araştırmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların hastaneye yatma oranının yüzde 96 oranında azaldığı tespit edilirken AstraZeneca aşısı olanlarda ise bu oranın yüzde 92 azaldığı ortaya çıktı.
Delta varyantının tüm dünyada yaygınlaştığı bildirilirken özellikle İngiltere'de şu an için en baskın varyant olduğu ve bu varyantla hastalanan gençlerde hastaneye yatış oranının arttığı biliniyor.