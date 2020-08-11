Delilik olarak görüyorlardı... Şimdi onu tanımayan yok

Doğal cilt bakımı ürünlerinin formüllerini bulmak üzere kimyagerlerle çalıştı. Bunun için eski kocasıyla birlikte yaptıkları birikimleri kullandılar. Harper'a göre bu zorlu bir görevdi: "Normalde bir cilt bakım ürününün geliştirilmesi birkaç hafta sürer. Bizim yapabilme bilgisine erişmemiz 5 yıla ve sekiz kimyagere denkti." 2010 yılında ilk ürünler satışa hazırlandı ve Tata Harper şirketi yola çıktı.