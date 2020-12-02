Onların tatili hiç bitmiyor

Kısa bir süredir romantik bir ilişki yaşayan genç çift neredeyse bir aydır tatil yapıyor.
Backgrid UK
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TATİL KEYFİ BİTMİYOR
Gösteri dünyasının genç aşıkları, bütün dünyanın mücadele ettiği koronavirüs pandemisinin gerginliğinden uzakta tatilin keyfini çıkarıyor.
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MEKSİKA GÜNEŞİNİN ALTINDA
Ekranın ve sinemanın ünlü çifti Lisa Rinna ile Harry Hamlin'in küçük kızı Delilah Belle Hamlin ile katıldığı Love Island (Aşk Adası) adlı TV şovuyla adını duyuran Eyal Booker, Meksika tatilini sürdürüyor.
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SEVGİLİSİNE POZ VERDİ
Genç çift, önceki gün de ülkede ünlülerin çok tercih ettiği Tulum kentindeki plajda görüntülendi. Siyah bir bikini giyen 22 yaşındaki çift, bir ara sevgilisi Booker'ın objektifine poz verdi.
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ESTETİK OPERASYONLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Sevgilisiyle aynı yaşta olan Eyal Booker onun fotoğraflarını çektikten sonra çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.Delilah Belle Hamlin bundan iki yıl önce genç yaşında sık sık estetik yaptırmasıyla gündeme geliyordu. Genç kız ise bütün bu iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.
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ANNESİNE BENZETİLİYOR
Bir süre önce modellik kariyerine başlayan Delilah Belle Hamlin, hem güzelliğiyle hem de bu estetik merakıyla annesi Lisa Rinna'ya benzetiliyor. Rinna, Hollywood'un en çok estetik yaptıran ünlülerinden biri olarak tanınıyor.
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TARTIŞMA YARATTI
Delilah Belle Hamlin, bir dönem sosyal medya takipçileriyle bu estetik merakı yüzünden tartışma yaşamıştı. Hamlin'in bazı takipçileri bu kadar erken yaşta estetik uygulama yaptırdığı için onu eleştirdi.
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TAMAMEN DOĞAL OLDUĞUNU SAVUNDU
Genç kızın özellikle de dudaklarına yaptırdığı dolguyu abartılı bulan birçok takipçisi, Hamlin'in bir estetik bağımlısı olduğunu gizlemeyen annesine Lisa Rina'ya gönderme yaparak "Nasıl da annesine benziyor" dedi. Delilah Belle Hamlin ise görüntüsünün tamamen doğal olduğunu, ne dudaklarının ne de göğüslerinin estetik operasyon ürünü olmadığını savundu.