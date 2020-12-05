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Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 11:03 | 

Dehşete düşüren olay: Gizli numaradan korkunç tehdit… ‘Yaşaması sana bağlı’

Evli olduğunu bilmeden birlikte yaşadığı kişiden olan 7 yaşındaki kızının, Şanlıurfa'da babası tarafından zorla tutulduğunu belirten annenin şikayeti üzerine, Jandarmanın gittiği Şanlıurfa'daki köyde olaylar çıkmış, babanın yakınlarının direnmesi üzerine çıkan arbedede,  çocuğun bir kişinin kolunun altında kaçırıldığı anlar  cep telefonu kamerasına yansımıştı.  4 yıldır kızını görmeyen anne Zübeyde Kocaman haber çıktıktan sonra gizli numaradan arandığını belirterek, “Şikayetinden vazgeç. Çocuğunun yaşaması sana bağlı. Şu an bir yerde tutuluyor. Aç ve su verilmiyor. Şikayetinden vazgeçersen çocuğun yaşar” dediklerini öne sürdü.

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