Deha kimdir, eşi kim, kaç yaşında? Deha Bilimlier yasak aşk iddialarına açıklık getirdi!

"KOMPLO KURDULAR"

2.Sayfa programına telefonla bağlanarak hakkındaki iddialara açıklık getiren Deha, "Yıllardır Gülşah Saraçoğlu sahneme gelir, ailecek tanırız. Evime giriş çıkış saatim bellidir. Bu durum Gülşah'ın tarafından ya da sahnelerimi çekemeyenler tarafından yapılmış bir komplo! Eşim de bu durumu olgunlukla karşıladı." açıklamasında bulundu.



Yayına Gülşah Saraçoğlu'da katılarak, "Fotoğraf olduğunu söylüyorlar. Deha'nın sahnesine uzun zamandır giderim. Neden şimdi böyle bir iddia atıldı anlam veremiyorum. Benim çocuğum var, Deha'nın daçocukları ve mutlu bir evliliği var. Böyle birşey söz konusu bile olamaz" dedi.