Deha kimdir, eşi kim, kaç yaşında? Deha Bilimlier yasak aşk iddialarına açıklık getirdi!
Pop müziğinin başarılı ismi Deha sahneleriyle de pek çok kişi tarafından beğeni topluyor. Ancak bu kez yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Deha'nın ismi modacı Gülşah Saraçoğlu ile anılıyor. Evli ve üç çocuk babası olan şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu 2. Sayfa'da canlı yayına bağlanarak iddialara açıklık getirdi. Peki, Deha kimdir, eşi kim, kaç yaşında? İşte Deha Bilimlier hakkında merak edilenler ve yaptığı açıklama...
Müzik dünyasının neşeli ismi Deha, son günlerde hakkında çıkan yasak aşk iddialarıyla gündemde yer alıyor. Sahne aldığı mekanda Gülşah Saraçoğlu ile yakınlaşma yaşadığı iddia edilen Deha, hakkında çıkan haberlere canlı yayında açıklama getirdi. Söylentilerin ardından Deha'nın özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte üç çocuk babası Deha Bilimlier hakkında merak edilenler...
"KOMPLO KURDULAR"
2.Sayfa programına telefonla bağlanarak hakkındaki iddialara açıklık getiren Deha, "Yıllardır Gülşah Saraçoğlu sahneme gelir, ailecek tanırız. Evime giriş çıkış saatim bellidir. Bu durum Gülşah'ın tarafından ya da sahnelerimi çekemeyenler tarafından yapılmış bir komplo! Eşim de bu durumu olgunlukla karşıladı." açıklamasında bulundu.
Yayına Gülşah Saraçoğlu'da katılarak, "Fotoğraf olduğunu söylüyorlar. Deha'nın sahnesine uzun zamandır giderim. Neden şimdi böyle bir iddia atıldı anlam veremiyorum. Benim çocuğum var, Deha'nın daçocukları ve mutlu bir evliliği var. Böyle birşey söz konusu bile olamaz" dedi.
Yayına Gülşah Saraçoğlu'da katılarak, "Fotoğraf olduğunu söylüyorlar. Deha'nın sahnesine uzun zamandır giderim. Neden şimdi böyle bir iddia atıldı anlam veremiyorum. Benim çocuğum var, Deha'nın daçocukları ve mutlu bir evliliği var. Böyle birşey söz konusu bile olamaz" dedi.
DEHA BİLİMLİER KİMDİR?
Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir reality show ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.
Amatör olarak sürdürdüğü müzik kariyerini 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single çalışmasıyla sonlandırdı ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.
2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Çıkardığı albüm oldukça iyi eleştiriler aldı.
Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.
Amatör olarak sürdürdüğü müzik kariyerini 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single çalışmasıyla sonlandırdı ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.
2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Çıkardığı albüm oldukça iyi eleştiriler aldı.
Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.