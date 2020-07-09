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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 16:21,

Değil virüs insan bile giremez: Ünlülerin de gözdesi çölde tatil

Geçen yılın son aylarında hayatımıza giren koronavirüs birçok şeyi değiştirdi. Virüsten korunmak için aylarca evlerinden çıkmayan milyonlarca kişi yaz tatilini geçirmek için de yine izole yerlere yöneldi.

Fotoğraflar: Splash News

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1ÜNLÜLERİN TERCİHİ
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ÜNLÜLERİN TERCİHİ

Eskisi gibi kalabalıkların arasında değil mümkün olduğunca izole tatil yapmak isteyenler için de yeni yeni seçenekler ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri de çöl tatili!

2LÜKS SIĞINAK
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LÜKS SIĞINAK

Özellikle de ünlülerin tatillerini, balaylarını basının ve meraklıların gözünden uzak geçirmek için tercih ettiği bu "sığınak" şimdi yeteri kadar maddi imkanı olan herkesin tercihi olmaya başladı.

3KYLIE DE ORADA TATİL YAPTI
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KYLIE DE ORADA TATİL YAPTI

Kylie Jenner'ın da tatilini geçirdiği ve sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaştığı bu lüks malikane ABD, Utah'ta çölde bulunuyor. 

4ÜNLÜLER BURAYA GİDİYOR
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ÜNLÜLER BURAYA GİDİYOR

Canyon Point'te bulunan bu gizli tatil destinasyonunu kullananlar arasında Kylie Jenner'ın yanı sıra ablası Kourtney Kardashian ve model Emily Ratajkowski ile kocası da bulunuyor.

5BURADA TATİL YAPIYORLAR
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BURADA TATİL YAPIYORLAR

Ünlü oyuncu çift, Sam ve Lara Wortinghton ile TV ünlüsü Kyle Richards da bu lüks villada tatil yapmayı sevenlerden.

6İSTEYEN YALNIZ İSTEYEN AİLESİYSE
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İSTEYEN YALNIZ İSTEYEN AİLESİYSE

İsteyenin yalnız başına ya da eşi ve ailesiyle tatil yapıp başka kimseyle karşılaşmayacağı bu lüks villalar kelimenin tam anlamıyla doğanın kollarında.

7ADRENALİN TUTKUNLARI İÇİN
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ADRENALİN TUTKUNLARI İÇİN

Dileyene vahşi doğada adrenalin yüklü saatler dileyene de kalabalıklardan uzakta dinlenme imkanı sunuyor.

8YÜZME HAVUZU
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YÜZME HAVUZU

Bu lüks tatil villalarının çöl manzaralı kendilerine özel havuz ve spaları da bulunuyor.

9GÜN DOĞUMU YA DA GÜN BATIMI
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GÜN DOĞUMU YA DA GÜN BATIMI

Dileyen de geniş teraslarda güneşin doğuşunu ya da batışını izleyebiliyor.

10ÖZEL BİR ENERJİ
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ÖZEL BİR ENERJİ

Kylie Jenner da tatilini burada geçirdi ve bir süre önce evine döndü. Orada yaşadığı deneyimi de "özel bir tür enerji" diyerek tanımladı.

11KIZI DA YANINDAYDI
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KIZI DA YANINDAYDI

Jenner'a bu lüks tatilinde yakın arkadaşları Anastassia Karanikolaou, Harry Hudson ve Fai Khadra da eşlik etti. Minik kızı Stormi de onlarla birlikteydi.

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