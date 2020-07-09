Değil virüs insan bile giremez: Ünlülerin de gözdesi çölde tatil
Geçen yılın son aylarında hayatımıza giren koronavirüs birçok şeyi değiştirdi. Virüsten korunmak için aylarca evlerinden çıkmayan milyonlarca kişi yaz tatilini geçirmek için de yine izole yerlere yöneldi.
Fotoğraflar: Splash News
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ÜNLÜLERİN TERCİHİ
Eskisi gibi kalabalıkların arasında değil mümkün olduğunca izole tatil yapmak isteyenler için de yeni yeni seçenekler ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri de çöl tatili!
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LÜKS SIĞINAK
Özellikle de ünlülerin tatillerini, balaylarını basının ve meraklıların gözünden uzak geçirmek için tercih ettiği bu "sığınak" şimdi yeteri kadar maddi imkanı olan herkesin tercihi olmaya başladı.
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KYLIE DE ORADA TATİL YAPTI
Kylie Jenner'ın da tatilini geçirdiği ve sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaştığı bu lüks malikane ABD, Utah'ta çölde bulunuyor.
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ÜNLÜLER BURAYA GİDİYOR
Canyon Point'te bulunan bu gizli tatil destinasyonunu kullananlar arasında Kylie Jenner'ın yanı sıra ablası Kourtney Kardashian ve model Emily Ratajkowski ile kocası da bulunuyor.
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BURADA TATİL YAPIYORLAR
Ünlü oyuncu çift, Sam ve Lara Wortinghton ile TV ünlüsü Kyle Richards da bu lüks villada tatil yapmayı sevenlerden.
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İSTEYEN YALNIZ İSTEYEN AİLESİYSE
İsteyenin yalnız başına ya da eşi ve ailesiyle tatil yapıp başka kimseyle karşılaşmayacağı bu lüks villalar kelimenin tam anlamıyla doğanın kollarında.
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ADRENALİN TUTKUNLARI İÇİN
Dileyene vahşi doğada adrenalin yüklü saatler dileyene de kalabalıklardan uzakta dinlenme imkanı sunuyor.
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YÜZME HAVUZU
Bu lüks tatil villalarının çöl manzaralı kendilerine özel havuz ve spaları da bulunuyor.
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GÜN DOĞUMU YA DA GÜN BATIMI
Dileyen de geniş teraslarda güneşin doğuşunu ya da batışını izleyebiliyor.
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ÖZEL BİR ENERJİ
Kylie Jenner da tatilini burada geçirdi ve bir süre önce evine döndü. Orada yaşadığı deneyimi de "özel bir tür enerji" diyerek tanımladı.
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KIZI DA YANINDAYDI
Jenner'a bu lüks tatilinde yakın arkadaşları Anastassia Karanikolaou, Harry Hudson ve Fai Khadra da eşlik etti. Minik kızı Stormi de onlarla birlikteydi.