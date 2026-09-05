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Değerli bölgeleri açıkladı: Her gün 5 gram altın çıkarıyor! 'Türkiye'de altın çok arayan yok'

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#Emre Aydın #Altın Madenciliği#Altın Arama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 11:57

Bursa'da çocukluk merakıyla başladığı doğada altın arama işini profesyonel mesleğe dönüştüren Emre Aydın, askeri personellikten ayrılarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde altın arıyor. Türkiye'deki jeolojik yapının bazı bölgelerde altın çıkarma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, özellikle Bursa ve çevresine dikkat çekti.