MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDefne Samyeli’nin kızı Deren Talu ilk filminde erkek oldu
GeriMagazin Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ilk filminde erkek oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 11:26 | 

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ilk filminde erkek oldu

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, “Son Kale Hacıbey” filmiyle oyunculuğa adım attı. Talu, ‘Fatma’ karakterini canlandırdığı filmde erkek kılığında seyirci karşısına çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
123 EKİM’DE VİZYONDA
Abone Olgoogle-news

23 EKİM’DE VİZYONDA

Los Angeles Santa Monica College’daki Sanat Tarihi ve Oyunculuk eğitiminin ardından Eric Morris’ten oyunculuk dersleri alan, Türkiye’de ise Derya Alabora’yla çalışan Deren Talu, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Talu, Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı “Son Kale Hacıbey” filmi için kamera karşısına geçti. Genç kıza başrollerde Aleksander Sokolov ve Yurdaer Okur’un eşlik ettiği filmin 23 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Deren Talu filmde, 18’inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu’nun kalesi olan Hacıbey’in başarılı kumandanı Ahmet Paşa’nın kızı Fatma’yı canlandırıyor. Fatma, babası tarafından kale işgal edilmeden önce gizlice bir köye gönderiliyor. Cesareti ve savaş yeteneğiyle hem babasını hem de Hacıbey Kalesi’ni kurtarmak için yola çıkan Fatma, Kozak askeri Andrey ile heyecan dolu bir maceraya atılıyor.

4Oyunculuk tutkumu hiç kaybetmedim
Abone Olgoogle-news

Oyunculuk tutkumu hiç kaybetmedim

◊ Deren Talu ilk filmi için heyecanlı: “16 yaşındayken ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisinde staj yaptım, rejide çalıştım. Oyunculuğun zor şartlarını o dönemde gördüm. Fakat bu mesleğe olan tutkumu hiç kaybetmedim. Güçlü kadın karakterleri oynamak, kadının gücünü göstermek beni gururlandırıyor. Yetiştirilme tarzım da bu şekilde oldu. Annem bana hep bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durabilmenin, güçlüklerle savaşabilmenin önemini aşıladı. O yüzden ‘Son Kale Hacıbey’ projesi benim için özel bir yere sahip.”

5
Abone Olgoogle-news

Senaryo gereği erkek kılığına giren Deren Talu, çekimler için ağır savaş kostümleriyle kilometrelerce yol yürüdü.

6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi