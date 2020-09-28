Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ilk filminde erkek oldu

Los Angeles Santa Monica College’daki Sanat Tarihi ve Oyunculuk eğitiminin ardından Eric Morris’ten oyunculuk dersleri alan, Türkiye’de ise Derya Alabora’yla çalışan Deren Talu, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor.
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Talu, Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı “Son Kale Hacıbey” filmi için kamera karşısına geçti. Genç kıza başrollerde Aleksander Sokolov ve Yurdaer Okur’un eşlik ettiği filmin 23 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.
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Deren Talu filmde, 18’inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu’nun kalesi olan Hacıbey’in başarılı kumandanı Ahmet Paşa’nın kızı Fatma’yı canlandırıyor. Fatma, babası tarafından kale işgal edilmeden önce gizlice bir köye gönderiliyor. Cesareti ve savaş yeteneğiyle hem babasını hem de Hacıbey Kalesi’ni kurtarmak için yola çıkan Fatma, Kozak askeri Andrey ile heyecan dolu bir maceraya atılıyor.
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Oyunculuk tutkumu hiç kaybetmedim
◊ Deren Talu ilk filmi için heyecanlı: “16 yaşındayken ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisinde staj yaptım, rejide çalıştım. Oyunculuğun zor şartlarını o dönemde gördüm. Fakat bu mesleğe olan tutkumu hiç kaybetmedim. Güçlü kadın karakterleri oynamak, kadının gücünü göstermek beni gururlandırıyor. Yetiştirilme tarzım da bu şekilde oldu. Annem bana hep bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durabilmenin, güçlüklerle savaşabilmenin önemini aşıladı. O yüzden ‘Son Kale Hacıbey’ projesi benim için özel bir yere sahip.”
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Senaryo gereği erkek kılığına giren Deren Talu, çekimler için ağır savaş kostümleriyle kilometrelerce yol yürüdü.