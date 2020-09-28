Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ilk filminde erkek oldu

Oyunculuk tutkumu hiç kaybetmedim ◊ Deren Talu ilk filmi için heyecanlı: “16 yaşındayken ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisinde staj yaptım, rejide çalıştım. Oyunculuğun zor şartlarını o dönemde gördüm. Fakat bu mesleğe olan tutkumu hiç kaybetmedim. Güçlü kadın karakterleri oynamak, kadının gücünü göstermek beni gururlandırıyor. Yetiştirilme tarzım da bu şekilde oldu. Annem bana hep bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durabilmenin, güçlüklerle savaşabilmenin önemini aşıladı. O yüzden ‘Son Kale Hacıbey’ projesi benim için özel bir yere sahip.”