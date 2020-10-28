Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli hakim karşısında! 'Ablama ‘aşağılık’ dedi'

Ablam ‘Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?’ deyince, Yusuf Bey ‘Ediyorsam ediyorumdur’ diye konuştu. Ablamla ev sahibi arasında kira bedeliyle ilgili de birtakım anlaşmazlıklar vardı. Kira dolardı, sonra Türk lirasına döndü.” Mahkeme, Defne Samyeli’nin diğer tanığının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.