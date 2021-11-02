Defne Samyeli'den kızları Deren ve Derin ile Cadılar Bayramı kutlaması
Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden ilginç kostümlerle partilere katılanlar arasında ünlü isimler de vardı. İşte ünlülerin Cadılar Bayramı kutlamalarından sosyal medyaya yansıyanlar...
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Aile boyu eğlence
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, After Sunset’teki partiye katıldı. Anne-kız, bir örnek taçlarıyla verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı.
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Derin Talu ise Soho House İstanbul’daki partideydi. Daha önce paylaştığı kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyada ses getiren Talu, partide de tavşan maskesi ve mini lateks kıyafetiyle boy gösterdi.
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Büyücü anne kız
Rap’çi Cardi B ve kızı Kulture, cadı kılığında kutlama yaptı. Ünlü şarkıcı, fotoğraflarını eğlenceli bir notla Instagram sayfasına yükledi: “Size bir büyü yaptık ve şimdi siz, bizimsiniz!”
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Diletta’nın seçimi
Can Yaman’la yaşadığı ilişkiyle Türkiye’de de ünlenen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, katıldığı partide tüylü kostümüyle boy gösterdi.
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Mesajlı kostüm
Her yıl sıra dışı kostümleriyle adından söz ettiren Katy Perry, yine döneme uygun bir seçim yapmayı başardı. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, ünlü şarkıcı şırınga kılığına girerek “aşı olun” mesajı verdi: “Güvende kalın çocuklar.”
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Tavşan kız
Cadılar Bayramı’nın kostümüyle en çok konuşulan isimlerinden biri de sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık oldu. “Tavşan kız” kılığına giren Fındık’ın partiden paylaştığı fotoğraf ve videolara yorum yağdı.
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Uyumlu çift
Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz, güne özel fotoğraf çekimi yaptı. Uyumlu makyajlarıyla eğlenceli videolar çeken çiftin paylaşımları çok sayıda beğeni aldı.
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Kaya’nın makyajına dikkat
Feraye Tanyolaç, Bebek Arifi Paşa Korusu’ndaki partiye oğlu Kaya’yla birlikte katıldı. Tanyolaç siyah elbisesini pembe tavşan maskesiyle tamamlarken, Kaya yaratıcı makyajıyla dikkat çekti.
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Popüler kültür şeysi
Geçen cumartesi kaplan kılığına giren Zeynep Demirel, pazar gününün konseptini ise “vampir ve cadılar” olarak belirledi. Katıldığı partiye kızlarını da götüren Demirel, sosyal medyadaki eleştirilere ise şöyle yanıt verdi: “Popüler kültür şeysi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin.”
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Zeynep farkı
Zeynep Alkan tercih ettiği ilginç kostümüyle dikkatleri üzerlerine çekti.
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Kaplan oldu
Zeynep Demirel kaplan kılığına büründü.
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Birlikte kutlama
Aşk yaşadıkları konuşulan Miray Daner ile Oğulcan Engin de Cadılar Bayramı'nı birlikte kutladı.