Defne Samyeli'den kızları Deren ve Derin ile Cadılar Bayramı kutlaması

Popüler kültür şeysi Geçen cumartesi kaplan kılığına giren Zeynep Demirel, pazar gününün konseptini ise “vampir ve cadılar” olarak belirledi. Katıldığı partiye kızlarını da götüren Demirel, sosyal medyadaki eleştirilere ise şöyle yanıt verdi: “Popüler kültür şeysi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin.”