Defne Samyeli'den 'eylül' pozları

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Defne Samyeli tatilcilerin şehre dönüşünü fırsat bildi, soluğu İzmir Dikili'de aldı. Sakin bir tatil geçiren Samyeli, deniz kıyısında çekilen fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı.
2
Amuda kalktı
Ebru Şallı, kendi markasının yeni ürünlerini Instagram sayfasında tanıttı. Şallı, pembe renkli tayt ve üstü için amuda kalkarak poz verdi.
3
Ayrılıkları asil yaşamak lazım
Ömür Gedik, sözleri Aysel Gürel’in imzasını taşıyan “Ayrılık Töreni” şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Gedik, bestesini Hakan Yeşilkaya’nın yaptığı şarkı için şöyle dedi: “Beni bu şarkıya çeken; Aysel Gürel’in ayrılığı bir törene benzetmesi, töreni mumlar ve mektupla süsleyip hüznünü boşluğa bırakması oldu. Keşke herkes ayrılıkları bu şarkıdaki gibi asil bir şekilde yaşayabilse. ‘Ayrılık Töreni’ bugüne dek söylediğim tüm şarkılar içinde çok ayrı bir yere sahip.”
4
Single yolda
Şarkıcı Damla Yıldız, yeni single’ı için Erdem Kınay’la işbirliği yaptı. Şarkıcı, çalışmayı çok yakında çıkaracağını söyledi: “Bu single’ı daha önce de çıkarabilirdik, fakat en iyisini istediğimiz için ince eleyip sık dokuduk. Sonrasında Sinan Akçıl’la da bir şarkı yapacağız.”
5
Çizmelerimi seviyorum
Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir’de görün-tülendi. Renkli platform çizmeler giyen oyuncu, “Bu çizmeleri çok seviyorum. Bana da yakıştığını söylü-yorlar” dedi. Kıyafeti için de “Bugünkü seçimim Vakko” diyen Vuslateri, bacağındaki yanıklarla dikkat çekti. Oyuncu geçtiğimiz aylarda üzerine kaynar su dökmüş ve yanık tedavisi görmüştü. (Sayit DURMAZ)
6
Müziğe dönüyorum
Yıllardır Kıbrıs’ta yaşayan Ozan Orhon, İstanbul’a döndü. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen şarkıcı, müziğe dönüş hazırlığında olduğunu söyledi: “8 senedir Kıbrıs’taydım, artık buradayım. Şimdi single hazırlığındayım. Z kuşağına yöneldim. Bu single’dan sonra 3 ayda bir yeni şarkı çıkaracağım.” (Sayit DURMAZ)
7
Kendi işinin patronu oldu
Altay, yeni şarkısı “Sanırım”ı kendi yapım şirketi AMC Müzik’ten çıkardı. Kerem Güneş’in yazdığı, Aşkhan’ın bestelediği şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Klip ise İmre Haydaroğlu’nun yönetmenliğinde Pendik’te çekildi. Altay, yapım şirketiyle genç isimlere de destek vereceğini söyledi.
8
İmajını değiştirdi
Murat Yıldırım, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Aziz” ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yıldırım, rolü için imajını da değiştirdi. Oyuncunun yeni tarzı sevenlerinden tam puan aldı. “Aziz”, 1930’lu yıllarda Antakya’da geçen bir hikayeyi izleyicisine sunacak.
9
Yağmur altında kahkaha
Doğu Demirkol önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava’da sahne aldı. Komedyen, ilginç olaylara yer verdiği şovuyla izleyicileri kahkahaya boğdu. İzleyiciler, gösteri devam ederken aniden bastıran yağmura aldırış etmedi.
10
Açık havada pilates
Kosova’nın ünlü şarkıcısı Morena Taraku önceki gün Bebek Parkı’nda görüntülendi. İstanbul’a iş için gelen şarkıcı, açık havada pilates yaptı. O anlar objektife böyle yansıdı. Türkiye’de yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken Taraku, sporunu yarıda kesip hayranlarına el de salladı. (Sayit DURMAZ)
11
Onlarla çalışmak büyük heyecan
Zehra Toy’un ilk solo çalışması “Söz”, Sony Müzik Türkiye etiketiyle yayınlandı. Söz ve müziği Cem Adrian’a ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Toy, “İlk çıkış şarkımda Mustafa Ceceli’yle çalışmış olmaktan mutluyum. Şarkının söz ve müziğinin Cem Adrian’a ait olması da benim için tarif edilemez bir heyecan” dedi.
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Oyuncu kadrosundan çok memnunuz
İlkin Oğuzhan Çakır, Merve Sevi, Ayhan Taş, Orçun Kaptan, Naci Taşdöğen, Hacı Ali Konuk ve Tahsin Taşkın’ın rol aldığı “Me Nokta Ali” bugün vizyonda. Uğur Karakuzu’nun senaristliğini üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Engin Akyıldırım oturdu. Karakuzu, “Oyuncu kadrosundan çok memnun olduk” dedi.
13
Sahneye arabayla çıktı
Can Bonomo önceki akşam “TİKTAK’la Park Et Seyret” konser serisi kapsamında Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi’nde sahne aldı. Sahneye arabayla gelerek seyircisini selamlayan Bonomo, alkışlar eşliğinde “Ruhum Bela” şarkısını seslendirdi. Şarkıcının hayranları yağmura rağmen arabalarından çıkarak eğlenceye dahil oldu. Begüm