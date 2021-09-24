Defne Samyeli'den 'eylül' pozları

Ayrılıkları asil yaşamak lazım Ömür Gedik, sözleri Aysel Gürel’in imzasını taşıyan “Ayrılık Töreni” şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Gedik, bestesini Hakan Yeşilkaya’nın yaptığı şarkı için şöyle dedi: “Beni bu şarkıya çeken; Aysel Gürel’in ayrılığı bir törene benzetmesi, töreni mumlar ve mektupla süsleyip hüznünü boşluğa bırakması oldu. Keşke herkes ayrılıkları bu şarkıdaki gibi asil bir şekilde yaşayabilse. ‘Ayrılık Töreni’ bugüne dek söylediğim tüm şarkılar içinde çok ayrı bir yere sahip.”