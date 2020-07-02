Defne Samyeli'den ev sahibine 50 bin liralık dava

Defne Samyeli’nin kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Yusuf Araz, icra takibi başlatmıştı. Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, bu defa ev sahibi Araz’ın basına kendisiyle ilgili “Bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor” diyerek itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.