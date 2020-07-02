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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 07:51,

Defne Samyeli'den ev sahibine 50 bin liralık dava

Defne Samyeli, “Bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor” diyen ev sahibi Yusuf Araz hakkında gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Defne Samyeli’nin kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Yusuf Araz, icra takibi başlatmıştı. Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, bu defa ev sahibi Araz’ın basına kendisiyle ilgili “Bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor” diyerek itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede ünlü isim ile ev sahibi arasında kiralanan evden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle uyuşmazlıkların devam ettiği belirtildi...

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“Taraflar arasında devam eden yargılama süreciyle birlikte Defne Samyeli’yle iletişime geçen ev sahibi Yusuf Araz, hakaret etmiştir. Samyeli Türkiye genelinde tanınmış birisi olduğundan Araz, onu zor durumda bırakmak amacıyla basına konuşacağını, bu şekilde onu rezil edeceğine yönelik tehditlerde bulunarak şantaj yapmıştır."

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"Ardından kişilik haklarını ihlal edecek şekilde basına açıklama yapmıştır. Samyeli evinin izolasyon sisteminin çözmediğini sorduğunda Araz ‘Keyfimin kahyası mısın? Ne aşağılık insanlarsınız, çıkın evimden’ diyerek küçük düşürücü sözler söylemiştir."

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"Üzerinde psikolojik baskı oluşturmuştur. Davalının ‘bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum’ iddiası ile Samyeli’nin toplum nezdinde ödemelerini yapmadığı, ödeme gücü olmadığı yönünde bir algı yaratılmıştır.”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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