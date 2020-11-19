Defne Samyeli’den çarpıcı sözler: Anne olmak benim tercihim değildi!

"4-5 ÇOCUK YAPARDIM" 48 yaşındaki güzel, "İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun.