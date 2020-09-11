Defne Samyeli yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı: Bu nasıl Türkiye Güzeli!

BEBEĞİMİN SAĞLIĞINI SEÇTİM Televizyonda olmak, kendi paramı kazanıyor olmak benim var oluş amacıma hizmet eden bir şeydi. ‘Bunlardan vaz mı geçmek zorunda kalacağım?’ diye bunalıma düşmenin eşiğindeyken doktor bana 'ayakta olamazsınız, öyle bir şov programı hayal dahi edemezsiniz. Hatta şan derslerini kesmek zorundasınız çünkü bebeği kaybetme tehlikeniz var' dedi.