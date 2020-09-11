Defne Samyeli yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı: Bu nasıl Türkiye Güzeli!
Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu.
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Geçmişten bugüne birçok konuda açıklama yapan Defne Samyeli merak edilenleri bir bir anlattı. İşte Samyeli’nin açıklamalarından satır başları…
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BENİ ÇOK ELEŞTİRDİLER
Ekran kariyerine ilk olarak Kanal D'de başladığını söyleyen ünlü isim; 18 yaşımda ilk kez ekrana çıktım. Haberden önce beş yıl kadar müzik eğlence programlarım vardı. O zamanlar TRT kökenli olmayanlar için 'bunların ekranda ne işi var' eleştirilerine maruz kalmıştım. O zaman sosyal medya yoktu meğer ne şanslıymışız. (gülüyor.) O günlerin kıymetini bilemedik.
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ANA HABERE GEÇME NEDENİM KIZIM DEREN’DİR!
Ben Ana Haber sunmak hiç istemedim. Show TV'den arkadaşım Ufuk Güldemir çok ısrar etti habere geçmem için. Ben de 'ben bir şov insanıyım. Eğlenceliyim, müzik albümüm var. Ben başkasının yazdığı bir şeyi okumak istemiyorum' dedim.
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Bana 'sen birkaç yıla bu işin starı olursun çünkü çok iyi bir canlı yayıncısın' dedi. 'Ben istemiyorum, karşılığını' vermiştim.Daha sonra Kanal D'ye transfer oldum. Eğlence programı için sözleşme imzaladım. O program hazırlanıncaya kadar şaka programı sundurdular.
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Tam her şeyin üstüme geldiği dönemde çok sürpriz bir şekilde hamile olduğumu öğrendim. Yeni evliydim. Daha evliliğe alışamamışım. Evli bir kadın olmakla ilgili sorunlarım varken çünkü daha 23 yaşındayım. Anne olacağımı öğrendim. Anne olmayı da hiç beklediğim hazır olduğum bir dönem değildi.
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BEBEĞİMİN SAĞLIĞINI SEÇTİM
Televizyonda olmak, kendi paramı kazanıyor olmak benim var oluş amacıma hizmet eden bir şeydi. ‘Bunlardan vaz mı geçmek zorunda kalacağım?’ diye bunalıma düşmenin eşiğindeyken doktor bana 'ayakta olamazsınız, öyle bir şov programı hayal dahi edemezsiniz. Hatta şan derslerini kesmek zorundasınız çünkü bebeği kaybetme tehlikeniz var' dedi.
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Ben kala kaldım. ‘Anne olmayı istemezken, buna hazır değilken yaşım daha 23'ken ve işimle ilgili yapmak istediğim çok şey varken...’ Tabii bir yandan da içim razı değil, bebeğe bir zarar vermek de istemiyorum. İçimde bir can taşıyorum.
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Elbette bebeğimin sağlığını seçtim o programı yapmaktan vazgeçtim. Tam o sırada Faruk abiden bir telefon geldi. 'görüşebilir miyiz' diye... Kanala çağırdılar beni yanında Fatih Altaylı, Reha Muhtar Show TV'ye transfer olmuş onun da çok ses getiren bir gece programı vardı 'Ateş Hattı' diye...
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'Sen geçen hafta orada konuktun, bayıldık! Reha gitti, sen yapar mısın yerine' diye sordular. Benim olayım değildi haber programı… Bana 'bu tam anlamıyla haber programı sayılmaz, içinde eğlenceli şeyler, magazin de olacak' dediler. Ben de programın bir şeyine karışmayacağımı söyledim.
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O zaman çok cazip geldi çünkü oturacağım bir işti. Benim asıl habere geçme nedenim karnımdaki çocuk yani Deren'dir. O koltuğu oturdum, 'Gecenin İçinden'di programın adı sonradan anladım ki bu iş benim yapmam gerek bir işmiş...
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Bir hafta sonra da güya siyasi haberlerle benim ilgim olmayacaktı. Karşımda ' Sırrı Sakık ver Korkut Özal'ı buldum konuk olarak' (gülüyor)
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Haber merkezinde kimseye hamile olduğumu söylemedim 7. 8. aya kadar. Kendimi orada çok yabancı biri gibi hissediyordum çünkü bana yabancı biriymişim gibi davranıyorlardı. Beni kabul etmeleri kolay olmadı.
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Hatta ilk başlarda bir masam bile yoktu. 'Bu nasıl Türkiye güzeli, aslında sen pek güzel değilmişsin' diyenler oldu. Haklılardı. Makyajsızdım ve hamileliğin getirdiği değişiklikler söz konusuydu. Karnım bir türlü dışarı çıkmayıp, yana doğru genişlediği için kalın yapılı bir Türkiye güzeliydim. (Gülüyor.)
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"ONUN BU DÜNYADA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
48 yaşındaki ünlü isim, "Hayatta hiç affetmeyeceğim dediğiniz biri var mı?" sorusuna, "Çocukluğumdan 'keşke ölse' dediğim kötü bir kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman" yanıtını verdi.
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Defne Samyeli, "Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var. Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçek var. Ergendim o zamanlar. Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok" ifadelerini kullandı.
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Bu anları gülerek anlatan ünlü sunucu, bahsettiği kişinin kimliği hakkında açıklama yapmadı.