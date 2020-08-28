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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 09:39 | 

Defne Samyeli sosyal medyayı salladı! 48 yaş pozu

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlü isimleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı...

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Defne Samyeli, tatil fotoğrafları ile sosyal medyayı salladı. 48 yaşındaki Samyeli, fiziğiyle adeta yıllara meydan okudu.

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Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarında bikinili fotoğraflar paylaştı...

İşte o paylaşımlar!

Fotoğraf: Hürriyet

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Düğün öncesi tatile çıkan Hande Ataizi, bikinili pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 46 yaşındaki Ataizi'nin 'Bodrum' pozuna beğeni yağdı.

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57 yaşındaki Türkiye eski güzellerinden Aydan Şener, bikinili fotoğraflarını paylaştı. Şener, fotoğraflarda fotoşop olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu estetikle ilgili de samimi açıklamalar yaptı.

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Oyuncu Aydan Şener (57) “Her yıl mayolu bir poz paylaşıyorum, eğleniyorum. Ama fotoşop ve filtre yok. Çünkü fotoğrafla oynamak başkalarını kandırmak ve samimiyetsizlik” dedi. Şener estetik sorusunu da şöyle cevapladı: “Bir tek botoks gibi ufak tefek dokunuşlar var. Başka şey yok. İlk botoksumu da 40’ımda yaptırmıştım.”

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Sibel Can, geçtiğimiz yıl çıktığı Ege turnesi sırasında kaldığı otelin balkonunda bikinili görüntülendi.

49 yaşındaki Sibel Can'ın fotoğrafı büyük ses getirdi.

Fotoğraf: Hürriyet

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57 yaşındaki Seda Sayan, Instagram sayfasında bu fotoğrafı paylaştı. Sayan'ın paylaşımı 19 bin beğeni aldı.

Fotoğraf: Instagram

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Çok geçmeden Seda Sayan'dan 17 bin beğeni alan ikinci fotoğraf da geldi...

Fotoğraf: Instagram

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Hülya Avşar Instagram sayfasında siyah bikinisiyle verdiği bu pozu paylaştı. 57 yaşındaki Avşarkızı'nın photoshop uygulamamış olması dikkat çekti. Hülya Avşar'ın fotoğrafı 34 bin beğeni aldı.

Fotoğraf: Instagram

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47 yaşındaki Gülben Ergen de 'bikinili poz' akımına uydu. Ergen'in paylaşımına 49 bin beğeni geldi.

Fotoğraf: Instagram

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Eşi İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren Demet Şener yıllar sonra bikinili fotoğrafını paylaştı. Şener'in paylaşım 16 bin beğeni aldı.

Fotoğraf: Instagram

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