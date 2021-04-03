Defne Samyeli kimdir kaç yaşında ve nereli? Defne Samyeli'nin hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler

Defne Samyeli bu hafta İbo Show konuları arasında yer aldı. Ekranlarının tanının ismi Samyeli seslendirdiği şarkılar ile ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu ve Sol Yanım gibi dizilerde de yer alan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.