Defne Samyeli kimdir kaç yaşında ve nereli? Defne Samyeli'nin hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler
Defne Samyeli'nin hayatı katıldığı televizyon programları ve magazinde yer alan haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Haber sunuculuğu, köşe yazarlığı, oyunculuk ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Televizyon sunuculuğunda olduğu kadar sesiyle de dikkat çeken Samyeli 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü bulunuyor. Ünlü isim New York Festivali'nde En İyi Haber Sunucusu ve Yorumcusu ödülünü aldı. Peki, Defne Samyeli kimdir ve kaç yaşında? İşte, Defne Samyeli'nin hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Defne Samyeli bu hafta İbo Show konuları arasında yer aldı. Ekranlarının tanının ismi Samyeli seslendirdiği şarkılar ile ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu ve Sol Yanım gibi dizilerde de yer alan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.
2
DEFNE SAMYELİ KİMDİR?
İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.
3
Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Defne Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır.
4
2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 3 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.