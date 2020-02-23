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Haber Giriş: 23 Şubat 2020 - 07:33, /

Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi! O anlar saniye saniye objektiflere yansıdı

Defne Samyeli önceki akşam hastane çıkışı aracında objektiflere takıldı. Muhabirler soru sorunca panik halinde gaza basan Samyeli bir kameramanın ayağını ezdi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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DEFNE Samyeli önceki gece Nişantaşı’nda bulunan Alancha isimli mekânda sahneye çıktı. Samyeli, sahneden iner inmez soluğu hastanede aldı.

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Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, “Boğazımda ufak bir sorun vardı” dedi. Kardeşi Sühan Samyeli ve mekân yetkilisi ile araçta olan Samyeli sorulardan kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşandı.

3KAMERAMANIN AYAĞINI EZDİ

KAMERAMANIN AYAĞINI EZDİ

Ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz’la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı.

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Önündeki aracın yolu kapatmasından dolayı ilerleyemeyen şarkıcı, geri gitmek isteyince olanlar oldu. Panik halinde gaza basan Samyeli, bir kameramanın ayağını ezdi. 6-7 saniye boyunca lastiğini kameramanın ayağından çekemeyen şarkıcı şok geçirdi.

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Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi. Daha fazla konuşmak istemeyen şarkıcı, muhabirlerden müsaade alarak evine gitti.

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Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın, doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.

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İşte Defne Samyeli'nin kameramanın ayağını ezdiği o anlar...

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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