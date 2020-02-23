Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi! O anlar saniye saniye objektiflere yansıdı

DEFNE Samyeli önceki gece Nişantaşı’nda bulunan Alancha isimli mekânda sahneye çıktı. Samyeli, sahneden iner inmez soluğu hastanede aldı.
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Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, “Boğazımda ufak bir sorun vardı” dedi. Kardeşi Sühan Samyeli ve mekân yetkilisi ile araçta olan Samyeli sorulardan kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşandı.
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KAMERAMANIN AYAĞINI EZDİ
Ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz’la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı.
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Önündeki aracın yolu kapatmasından dolayı ilerleyemeyen şarkıcı, geri gitmek isteyince olanlar oldu. Panik halinde gaza basan Samyeli, bir kameramanın ayağını ezdi. 6-7 saniye boyunca lastiğini kameramanın ayağından çekemeyen şarkıcı şok geçirdi.
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Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi. Daha fazla konuşmak istemeyen şarkıcı, muhabirlerden müsaade alarak evine gitti.
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Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın, doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.
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İşte Defne Samyeli'nin kameramanın ayağını ezdiği o anlar...