Defne Samyeli: Çok zor günler geçirdim, ateşler içinde kaldım

Oyuncu aşkıyla evlendi Yönetmen Orçun Benli, hayatını oyuncu Nurhak Mine Söz ile birleştirdi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan bir nikahla evlenen çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı. Nurhak Mine Söz, “Kalbim o kadar yeni ve o kadar güzel bir sevgiyle dolu ki, bildiğim bütün kelimeler yetersiz kalıyor hislerimi anlatmaya. Biz iki afacan çocuk, birlikte en güzel afacanlıklarımızı yapacağız biliyorum” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.