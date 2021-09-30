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Magazin
Haber Giriş: 30 Eylül 2021 - 07:52 | 

Defne Samyeli: Çok zor günler geçirdim, ateşler içinde kaldım

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Çok zor günler geçirdim

'Çok zor günler geçirdim'

Defne Samyeli, önceki akşam Sorriso Kuruçeşme’de sahneye çıktı. Koronayı atlatan Samyeli, sahne öncesi soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, hastalık sürecini anlattı: “Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim. Sahneleri özlemiştim...” Defne Samyeli’yi dinleyenler arasında ünlü isimler vardı.

2Baş başa yemek

Baş başa yemek

Bir süredir birlikte olan ve son zamanlarda “Reklam aşkı mı?” haberleriyle gündeme gelen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Soru almayan sadece muhabirlere teşekkür etmeyi tercih eden çift, baş başa yedikleri öğle yemeğinin ardından alışveriş turu attı.

3Gülse bebek sergide

Gülse bebek sergide

Rahmi M. Koç Müzesi’nde Zen Pırlanta’nın ana sponsorluğunda “Dünya Bebekleri Sergisi” açıldı. Sergide Barbie’nin ürettiği Gülse Birsel bebeği de yer alıyor.Birsel, açılışına katıldığı serginin duyurusunu sosyal medyada yaptı: “Sergide 2 yıl önce üretilen Gülse Barbie bebek de sergileniyor. Büyük gurur ve ne güzel bir kutlama. Bu arada sergi müthiş. Gidin görün.”

4YouTube’dan hediye

YouTube’dan hediye

YouTube, 100 bin takipçiye ulaşan Vedat Milor’a hediye gönderdi. Ünlü gurme, önünde YouTube logosu bulunan, arkasında da isminin yazılı olduğu ceketi giyerek video çekip takipçilerine teşekkür etti: “YouTube’daki takipçi sayım 100 bine ulaşınca böyle bir hediye göndermişler. Takip eden herkese teşekkür etmek istedim.”

5Oğluyla baş başa

Oğluyla baş başa

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, önceki gün oğlu Edin’le Zorlu AVM’deydi. Geçirdiği sakatlık sebebiyle takımının Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek olan ve tedavi sürecini İstanbul’da ailesiyle geçiren Pjanic, oğluyla alışveriş turunda görüntülendi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yıldız futbolcu, yanına gelenleri kırmayıp hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.

6Onur Can anısına

Onur Can anısına

2018 yılında henüz 21 yaşındayken bir tekne kazasında yaşamını yitiren Onur Can Özcan’ın şarkıları albüm oluyor. Özcan ailesinin önderliğinde hazırlıklarına başlanan tribute albümde Onur Can’ın şarkılarını ünlü sanatçılar seslendirecek. “Söz Müzik Onur Can Özcan” adlı çalışma, kasım ayında yayınlanacak.

7Oyuncu aşkıyla evlendi

Oyuncu aşkıyla evlendi

Yönetmen Orçun Benli, hayatını oyuncu Nurhak Mine Söz ile birleştirdi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan bir nikahla evlenen çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı. Nurhak Mine Söz, “Kalbim o kadar yeni ve o kadar güzel bir sevgiyle dolu ki, bildiğim bütün kelimeler yetersiz kalıyor hislerimi anlatmaya. Biz iki afacan çocuk, birlikte en güzel afacanlıklarımızı yapacağız biliyorum” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

8Akça Hatun ve kurtları

Akça Hatun ve kurtları

Bu sezon “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Fahriye Evcen, setten fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Dizide Akça Hatun rolünü oynayacak olan Evcen, önceki gün de kurt köpekleriyle poz verdi. Paylaşımına, “Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar” yorumuna yapan güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Eşi Burak Özçivit de poza kayıtsız kalamadı ve “Çok yakışmış” yorumunu yaptı.

9Şarkısını SMA hastalarına adadı

Şarkısını SMA hastalarına adadı

Kaan Öztürk, tekli şarkılar serisine, Grup Gündoğarken’den tanıdığımız ‘Dert Olur’ şarkısını yeniden yorumlayarak devam ediyor. Şarkının sözlerinde yer alan, ‘Bir bakarsın düşlerin gerçek olur’ ifadesi, SMA hastalarına adandı. Klipte SMA hastalığıyla mücadele eden Ece Boyacıoğlu’yla rol alan Kaan Öztürk, şarkısıyla SMA hastalarının mücadelesini gündemde tutmayı hedefliyor.

10Genç çift ilk kez görüntülendi

Genç çift ilk kez görüntülendi

Oyuncu Bilal Yiğit Koçak, milli atlet Berfe Sancak ile objektiflere yakalandı. “Kardeşlerim” dizisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu ve sevgilisi, Nişantaşı’nda bir mekanda görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini söyleyen Koçak, “Çevremiz birlikte olduğumuzu biliyordu ama biz paylaşım yapmamayı tercih ettik” diye konuştu.

11“Tomris” olmak için gün sayıyor

“Tomris” olmak için gün sayıyor

Rain Media’nın yapımcılığını üstlendiği “Tomris” isimli tek kişilik oyun, 4 Ekim’de Trump Sahne’de ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Tek kişilik oyunda Tomris karakterine sergilediği güçlü performanslarla dikkat çeken oyuncu Janset Paçal hayat veriyor. Kaan Erkam tarafından yazılan oyunu, Mehmet Ulay yönetiyor. Tomris karakterinin dikkat çeken imaj tasarımını ise stil danışmanı Kemal Doğulu yaptı.

12Önce festival, sonra vizyon

Önce festival, sonra vizyon

Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz’in yazdığı, yönetmenliğini Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in birlikte yaptığı “Tebessüm” filminin çekimleri tamamlandı. Filmin ulusal ve uluslararası festivallerdeki yolculuğundan sonra vizyona girmesi planlanıyor. Filmde Onur Buldu, Seda Türkmen, Adem Tosun ve Güvenç Selekman rol alıyor.

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