×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Defineciler Ankara'daki bu noktayı talan etti

Güncelleme Tarihi:

#Definecilik#Tarihi Mezarlık#Ankara Sincan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 12:32

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde bulunan ve geçmişte Ermenilere ait olduğu bilinen tarihi bir mezarlık, definecilerin hedefi haline geldi. Kimliği belirsiz kişiler, zaman zaman gece saatlerinde mezarlık alanına girerek kazılar yapıyor.