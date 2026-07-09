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Dedesinden kalan mirasa sahip çıkıyor: Son temsilci olarak Hatay'da yaşıyor! 'Bu kokuyu duymazsam yatamam'

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#Hatay#Semercilik#Antakya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 14:38

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mustafa Gezer, dedesi ve babasından miras aldığı semercilik mesleğini depremlerin ardından açılan prefabrik çarşıdaki yeni atölyesinde sürdürüyor. Semerciliğin artık son temsilcilerinden olduğunu dile getiren Gezer, "Ben başka iş yapamam, bu kokuyu duymazsam yatamam. Alışmışım, benim işim bu." dedi.