Dedesinden kalan mirasa sahip çıkıyor: Son temsilci olarak Hatay'da yaşıyor! 'Bu kokuyu duymazsam yatamam'

"Ben bu işi bırakırsam yapacak usta yok. Köylerde yaşayan insanlar, hayvanı olanlar perişan olurlar, nerede yaptıracaklar? Semersiz yük hayvanı bir işe yaramaz. Benim gayem insanları mağdur etmemek. Bu işi bırakmayı düşünmüyorum, ölünceye kadar yapacağım bu işi."