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Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 09:42,

Dededen iki han kaldı...Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası bitti

Ebru Şancı, 12 yıl önce vefat eden dedesi Mehmet Şancı’dan miraskalan Eminönü-Gedikpaşa’daki 120 dükkanlı 2 han için dava açmıştı. Çünkü dedesinin ikinci eşi hanlardan birini istemişti.

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2010’dan bu yana devam eden dava sonuçlandı. Karşı taraf Ebru Şancı ve diğer 3 mirasçıyla 765 bin TL karşılığında uzlaşmayı kabul etti. İki han satışa çıkacak. Elde edilecek paranın dörtte biri Şancı’ya kalacak.

2Mirasına sahip çıktım
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'Mirasına sahip çıktım'

Ebru Şancı “Dedem Mehmet, Malatya- Pötürge’den İstanbul’a geldiğinde o hanlarda hamal olarak çalışmış. Yıllar içinde başarılı olup çalıştığı hanı almış. Ardından ikinci bir hanın daha sahibi olmuş. Dedemin alın teriyle kazandığı mirasına sahip çıktım” dedi.

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1o yıllık miras davasını kazanan Ebru Şancı sevincini kızları Ceylin, Mia ve eşi Alpaslan Öztürk ile paylaştı. (Posta)

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