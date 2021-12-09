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Televizyon
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 12:49 | 

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Dayı: Bir adamın hikayesi oyuncuları ve konusu

Beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi galasını gerçekleştirdi. Galaya ünlüler akın ederken Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları da dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu kadrosuyla Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir, ne zaman çıkacak? İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi vizton tarihi...

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Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi vizyona girmeye hazırlanıyor. 9 Aralık'da galası gerçekleştirilen Dayı: Bir Adamın Hikayesi ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...
2DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU NEDİR

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Ufuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmin, 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini ve adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır.
3DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı Sinema filmi 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi', 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.
4DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI

Ufuk Bayraktar

Gizem Karaca

Ahmet Varlı

Turgut Tunçalp

Beste Bereket

Ümit Çırak

Rıza Akın
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