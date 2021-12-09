Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Dayı: Bir adamın hikayesi oyuncuları ve konusu
Beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi galasını gerçekleştirdi. Galaya ünlüler akın ederken Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları da dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu kadrosuyla Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir, ne zaman çıkacak? İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi vizton tarihi...
Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi vizyona girmeye hazırlanıyor. 9 Aralık'da galası gerçekleştirilen Dayı: Bir Adamın Hikayesi ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU NEDİR?
Ufuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmin, 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini ve adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır.
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı Sinema filmi 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi', 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.