Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Dayı: Bir adamın hikayesi oyuncuları ve konusu

Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi vizyona girmeye hazırlanıyor. 9 Aralık'da galası gerçekleştirilen Dayı: Bir Adamın Hikayesi ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...