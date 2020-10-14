Kameralar, kırmızı halı, malikaneler geride kaldı: Artık ayakkabı bile giymiyor

PARKTA UÇURTMA BİLE UÇURAMIYORDUK Oyuncu şu andaki hayatlarından memnun olduklarını da anlattı: "Beverly Hills'te parka gidiyorduk. Fakat o parkta uçurtma uçurmak, ağaçlara tırmanmak mümkün değildi. Bazı insanlar bize neden Beverly Hills'i terk ettiğimizi soruyor. İşte bunlar da sebepler arasında." James Van Der Beek, amaçlarının daha sakin ve eskisinden daha farklı bir hayatı deneyimlemek olduğunu da belirtti.