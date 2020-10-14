Kameralar, kırmızı halı, malikaneler geride kaldı: Artık ayakkabı bile giymiyor
1990'larda rol aldığı çok izlenen diziyle tanınan ünlü oyuncu eşini ve ailesini de alıp yaşadığı lüks evi ve gösterişli şehri terk etti.
Backgrid USA, Instagram
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BAZEN DAHA DOLU BİR HAYAT BOŞ BİR EVLE BAŞLAR
"Bazen daha dolu bir hayat, boş bir evle başlar" diyerek yollara düşen aile şimdi eskisinden çok farklı yeni bir hayat kurdu.
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BİR DİZİYLE ADINI DUYURDU
Ekran serüvenine 1998'de başlayan ve birçok genç yıldıza da şöhretin kapılarını açan Dawson's Creek adlı diziyle adını duyuran 43 yaşındaki James Van Der Beek, karısı ve beş çocuğuyla birlikte yıllardır yaşadığı Los Angeles'ı terk edip Teksas'ta doğaya daha yakın yeni bir hayata başladı.
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ZOR ZAMANLAR
Geçen bir yılda aile olarak zor zamanlar yaşadıklarını ve böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduklarını anlatan James Van Der Beek, sosyal medya sayfasından da sık sık yeni hayatlarına dair paylaşımlar yapıyor.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
James Van Der Beek, geçen ayın son günlerinde Beverly Hills'ten ayrılmaya hazırlanırken sosyal medya paylaşımlarıyla aldıkları kararı takipçilerine duyurmuştu.
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EŞİ VE BEŞ ÇOCUĞUYLA YOLLARA DÜŞTÜ
Oyuncu "Bazen daha dolu bir hayat, boş bir evle başlar" yazdığı paylaşımıyla yola çıkacaklarını haber vermişti. Daha sonra beş çocuklu aile ABD'nin doğusuna doğru yolculuğa çıktı.
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KENDİ ÇOCUKLARINI DA GEZDİRDİ
Çocukluğunda ziyaret ettiği Büyük Kanyon başta olmak üzere birçok yere kendi çocuklarını da götüren James Van Der Beek , sonunda yeni hayatlarına başlamaya hazır olduklarını da yine sosyal medya üzerinden duyurdu.
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10 AY ZOR GEÇTİ
James Van Der Beek, böylesi keskin bir değişikliğe nasıl karar verdiklerini de sosyal medya üzerinden anlattı: Oyuncu, geçen 10 ayın kendisi ve ailesi için peş peşe gelen kayıplar ve stresli olaylarla dolu olduğunu anlattı.
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İKİ DÜŞÜK, TÜMÖR KORKUSU
Karısının iki kez düşük yaptığını ve her seferinde de hastanede uzun süre kaldığını anlattı oyuncu. Ardından doktorların karısında bir tümör olduğundan şüphelendiklerini ancak bu korkunun sonunda iyi haber aldıklarını belirtti.
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YENİ HAYATIN ZAMANI GELMİŞTİ
Birlikte iş yapmak istediği ortağının kendisini "sırtından bıçakladığını" ardından da annesini kaybettiğini söyledi. Üstüne bir de koronavirüs pandemisi eklenince bütün bunların ardından da ailece yeni bir hayata başlamanın zamanının geldiğini düşündüklerini anlattı.
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ÖNCELİKLERİMİZ DEĞİŞTİ
James Van Der Beek "Bütün bunlar hayatlarımızda, hayallerimizde ve önceliklerimizde sert değişikliklere neden oldu" diye yazdı.
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PARKTA UÇURTMA BİLE UÇURAMIYORDUK
Oyuncu şu andaki hayatlarından memnun olduklarını da anlattı: "Beverly Hills'te parka gidiyorduk. Fakat o parkta uçurtma uçurmak, ağaçlara tırmanmak mümkün değildi. Bazı insanlar bize neden Beverly Hills'i terk ettiğimizi soruyor. İşte bunlar da sebepler arasında." James Van Der Beek, amaçlarının daha sakin ve eskisinden daha farklı bir hayatı deneyimlemek olduğunu da belirtti.
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KATIE HOLMES İLE ROL ALDI
James Van Der Beek, 1998 ile 2003 arasında yayınlanan Dawson's Creek ile adını duyurdu. Katie Holmes'un rol arkadaşı olan Van Der Beek, daha sonra da çeşitli yapımlarda oynadı.
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2010 YILINDA EVLENDİLER
2010 yılında şimdiki eşi Kimberley ile evlenen James Van Der Beek, beş çocuk babası.