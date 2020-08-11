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Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 16:51,

David Beckham'ın dört çocuğuyla deniz keyfi

David Beckham ve ailesi hep birlikte gittikleri Yunanistan'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Mega News Agency

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1BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER
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BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

David Bekham ve çocukları dün de denizde bir yandan yüzüp bir yandan çeşitli oyunlar oynarken objektiflere takıldı.

2KIZININ YANINDAN AYRILMADI
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KIZININ YANINDAN AYRILMADI

Bekham özellikle en küçük çocuğu ve tek kızı olan 9 yaşındaki Harper'e ayrı bir ilgi gösterdi. Onun yanından hiç ayrılmadı. 

3DÖRT KARDEŞ BİR ARADA
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DÖRT KARDEŞ BİR ARADA

Kızıyla birlikte denize giren Beckham, zaman zaman onun yüzmesine de yardımcı oldu. Bir süre sonra ikiliye, Beckham çiftinin diğer çocukları Brooklyn, Cruz ve Romeo da katıldı.

4MUTLULUKLA ONLARI İZLEDİ
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MUTLULUKLA ONLARI İZLEDİ

Üç kardeş denizde neşeli kahkahalar eşliğinde oyunlar oynarken babaları David Beckham da onları mutlulukla izledi.

5NİŞANLISI DA AİLEYLE BİRLİKTE TATİLDE
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NİŞANLISI DA AİLEYLE BİRLİKTE TATİLDE

Victoria ve David Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn bir süre önce Nicola Peltz ile nişanlandığını sosyal medyadan duyurmuştu. 

6VICTORIA BECKHAM DENİZE GİRMEDİ
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VICTORIA BECKHAM DENİZE GİRMEDİ

David Beckham ve çocuklarının deniz keyfine Victoria Beckham ve Nicola Peltz katılmadı.

7DÖRT ÇOCUKLU AİLE
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DÖRT ÇOCUKLU AİLE

Beckham çiftinin dört tane çocuğu bulunuor. 1999'da evlenen Beckham çiftinin 21 yaşında Brooklyn, 17 yaşında Romeo ve 15 yaşında Cruz adında üç tane oğlu var. Çiftin tek kız çocuğu Harper Seven ise 9 yaşında.

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