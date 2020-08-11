David Beckham'ın dört çocuğuyla deniz keyfi

David Beckham ve ailesi hep birlikte gittikleri Yunanistan'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Mega News Agency
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BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER
David Bekham ve çocukları dün de denizde bir yandan yüzüp bir yandan çeşitli oyunlar oynarken objektiflere takıldı.
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KIZININ YANINDAN AYRILMADI
Bekham özellikle en küçük çocuğu ve tek kızı olan 9 yaşındaki Harper'e ayrı bir ilgi gösterdi. Onun yanından hiç ayrılmadı.
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DÖRT KARDEŞ BİR ARADA
Kızıyla birlikte denize giren Beckham, zaman zaman onun yüzmesine de yardımcı oldu. Bir süre sonra ikiliye, Beckham çiftinin diğer çocukları Brooklyn, Cruz ve Romeo da katıldı.
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MUTLULUKLA ONLARI İZLEDİ
Üç kardeş denizde neşeli kahkahalar eşliğinde oyunlar oynarken babaları David Beckham da onları mutlulukla izledi.
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NİŞANLISI DA AİLEYLE BİRLİKTE TATİLDE
Victoria ve David Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn bir süre önce Nicola Peltz ile nişanlandığını sosyal medyadan duyurmuştu.
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VICTORIA BECKHAM DENİZE GİRMEDİ
David Beckham ve çocuklarının deniz keyfine Victoria Beckham ve Nicola Peltz katılmadı.
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DÖRT ÇOCUKLU AİLE
Beckham çiftinin dört tane çocuğu bulunuor. 1999'da evlenen Beckham çiftinin 21 yaşında Brooklyn, 17 yaşında Romeo ve 15 yaşında Cruz adında üç tane oğlu var. Çiftin tek kız çocuğu Harper Seven ise 9 yaşında.