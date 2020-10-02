Doğanın vermediğini paraya yaptırıyorlar

Yaşadıkları yerlere yıllardır boşuna "Beckingham" denilmiyor. İngiltere Kraliçesi'nin yaşadığı Buckingham Sarayı'na gönderme yapan bu isim David ve Victoria Beckham'ın çocuklarıyla birlikte yaşadıkları lüks mülklere uzun süre önce takıldı. Görünüşe göre ünlü çift de bu ismi sonuna kadar hak etmek için ellerinden geleni yapıyor.
INSTAGRAM, SPLASH NEWS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KONFORLARI İÇİN AVUÇ DOLUSU PARA HARCIYORLAR
Dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan David ve Victoria Beckham çifti hem konforları hem de isteklerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyor.
2
Abone Ol
6 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE KIR EVİ
Öyle ki Beckham çifti doğanın onlara vermediklerine de avuç dolusu para harcayarak sahip olmaya çalışıyor. Bunun son örneklerinden birini de şu sıralarda sergiliyor ünlü çift. David ve Victoria Beckham, Cotswolds'ta bulunan 6 milyon sterlin değerindeki kır evlerinin bahçesine bir göl yaptırıyor.
3
Abone Ol
YAPAY GÖL İNŞA ETTİRİYORLAR
Bir süredir inşa ettirmek istedikleri bu yapay göl nedeniyle komşularıyla anlaşmazlığa düştü. Yapay göl inşasına sıcak bakmayan komşularıyla bir tür savaşa girişen çift, sonunda izni aldı ve hemen de hayallerini gerçekleştirmek için adım attı.
4
Abone Ol
HUMMALI ÇALIŞMA
Beckham çiftinin Cotswolds'daki kır evlerinin bahçesinde bir süredir iş makineleri hummalı bir çalışma içinde. Üstelik de geçen ay başlayan bu çalışmanın 2021 Şubat ayına kadar bitmesi gerekiyor. Bu bölgedeki kuşların yuvalanmaları açısından önemli.
5
Abone Ol
KALP ŞEKLİNDE OLACAĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR
Eğer çalışmalar önümüzdeki yılın ikini ayına kadar bitirilemezse yeniden başlamak için altı ay beklemek zorunda kalınacak. Beckham çiftinin kır evlerinin bahçesine kalp şeklinde bir yapay göl inşa ettirdiği belirtiliyor. Çift daha önce de aynı mülke 24 saat görev yapılan bir güvenlik kulübesi ise yer altı tüneli ve şarap mahzeni ekletmişti.
6
Abone Ol
ABD'DE MÜLKLERİ VAR
David ve Victoria Beckham çiftinin sadece bu mülkü değil, hem İngiltere'de hem de ABD'de milyonlarca sterlin değerinde mülkü bulunuyor. Dört çocuklu ailenin "merkez üssü" Londra'da. Her biri milyonlarca sterlin değerinde olan bu evlerde hayatlarını geçiren aile sık sık da sosyal medya üzerinden evlerinde çekilen pozlarını paylaşıyor. Öyle ki takipçileri artık Beckham ailesinin evlerini avuçlarının içi gibi biliyor. Gelin o gösterişli mülklere biraz daha yakından bakalım.
7
Abone Ol
RENOVASYONA DA SERVET HARCADILAR
Çiftin bahçesine yapay göl inşa ettirdiği Cotswold'daki kır evi ahırdan bozma bir mülk. Ama tabii "ahırdan bozma" kısmı lafın gelişi. Çift burayı aldığında burası gerçekten de eski bir ahırdı. Fakat sonra yoğun bir renovasyon faaliyetinden sonra 9 odalı bir kır evine dönüştü. Aile, yeni yıl, doğum günü gibi kutlamaları genellikle bu evde yapıyor.
8
Abone Ol
GEÇMİŞ İLE BUGÜN İÇ İÇE
Ev, kelimenin tam anlamıyla eski ile yeninin ustaca birleşimini sergiliyor. Tarihselliğin içine modern dokunuşlar katılmış.
9
Abone Ol
SALON GÜNEŞ IŞIĞIYLA YIKANIYOR
Kır evinin oturma odası güneşin ışıklarıyla yıkanıyor. Geniş camlı kapı ise önündeki geniş bahçeye açılıyor.
10
Abone Ol
BARBEKÜ PARTİLERİ
Kır evinin iç kısmında büyük bir şömine ve tuğla duvarlar yer alıyor. Bahçe ise barbekü partileri için.
11
Abone Ol
BAHÇEDE SAUNA VAR
Kır evinin çarpıcı özelliklerinden biri de bahçesinde inşa edilen Estonya saunası. Bunun hemen önünde de bir küçük havuz bulunuyor.
12
Abone Ol
'MERKEZ ÜSSÜ' LONDRA
Beckham ailesinin en çok vakit geçirdiği yer Londra'daki evleri. Beckham ailesinin saraya benzetilen evlerinden biri Londra'da Holland Park adlı bölgede. 31 milyon sterlin değerindeki bu ev, çiftin ana üssü. Günlük hayatlarının büyük bir bölümünü burada geçiriyor Beckham çifti ve çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz ile Harper.
13
Abone Ol
8 MİLYON STERLİNE YENİLETTİLER
Çift, 2016 yılında satın aldıkları bu evi yenilemek için kasalarından tam 8 milyon sterlin harcadı. Bu mülkün özellikleri saymakla bitmeyecek türden.
14
Abone Ol
BÜYÜK OĞLU İÇİN AYRI BÖLÜM
Kendine özel spor salonundan geniş bir mahzene, her tür olanak barındırıyor. Beckham çiftinin en büyük çocuğu Brooklyn de artık 21 yaşını geçmiş olmasına rağmen ailesiyle birlikte yaşıyor. Fakat onun özel hayatı da unutulmamış. Brooklyn için evin ayrı bir bölümü bulunuyor. Genç Beckham bu sayede hayatını ailesinden ayrılmadan ama aynı zamanda özgürce sürdürüyor.
15
Abone Ol
EN YENİ MÜLK
Bir süre önce David ve Victoria Beckham'ın Miami'de son derece lüks bir gökdelen dairesi satın aldığı iddiaları basına yansımıştı.
16
Abone Ol
450 MİLYON DOLAR
One Thousand Museum adlı konut kompleksinde yen alan bu gökdelen dairesinin fiyatı 450 milyon dolar. Evin önemli özelliklerinden biri de ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanmış olması.
17
Abone Ol
HER TÜR LÜKS VAR
Evin beş yatak odası, altı banyosu, spor salonu ve ev sineması bulunuyor.
18
Abone Ol
MODERN MİMARİNİN ÇARPICI ÖRNEĞİ
Kısacası lüks çatı katı, Beckham ailesinin alışkın olduğu lüks yaşamı daha modern bir tarzda sunuyor.