Doğanın vermediğini paraya yaptırıyorlar

ABD'DE MÜLKLERİ VAR David ve Victoria Beckham çiftinin sadece bu mülkü değil, hem İngiltere'de hem de ABD'de milyonlarca sterlin değerinde mülkü bulunuyor. Dört çocuklu ailenin "merkez üssü" Londra'da. Her biri milyonlarca sterlin değerinde olan bu evlerde hayatlarını geçiren aile sık sık da sosyal medya üzerinden evlerinde çekilen pozlarını paylaşıyor. Öyle ki takipçileri artık Beckham ailesinin evlerini avuçlarının içi gibi biliyor. Gelin o gösterişli mülklere biraz daha yakından bakalım.