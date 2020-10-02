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Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 16:53 | 

Doğanın vermediğini paraya yaptırıyorlar

Yaşadıkları yerlere yıllardır boşuna "Beckingham" denilmiyor. İngiltere Kraliçesi'nin yaşadığı Buckingham Sarayı'na gönderme yapan bu isim David ve Victoria Beckham'ın çocuklarıyla birlikte yaşadıkları lüks mülklere uzun süre önce takıldı. Görünüşe göre ünlü çift de bu ismi sonuna kadar hak etmek için ellerinden geleni yapıyor.

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1KONFORLARI İÇİN AVUÇ DOLUSU PARA HARCIYORLAR
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KONFORLARI İÇİN AVUÇ DOLUSU PARA HARCIYORLAR

Dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan David ve Victoria Beckham çifti hem konforları hem de isteklerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyor. 

26 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE KIR EVİ
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6 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE KIR EVİ

Öyle ki Beckham çifti doğanın onlara vermediklerine de avuç dolusu para harcayarak sahip olmaya çalışıyor. Bunun son örneklerinden birini de şu sıralarda sergiliyor ünlü çift. David ve Victoria Beckham, Cotswolds'ta bulunan 6 milyon sterlin değerindeki kır evlerinin bahçesine bir göl yaptırıyor.

3YAPAY GÖL İNŞA ETTİRİYORLAR
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YAPAY GÖL İNŞA ETTİRİYORLAR

Bir süredir inşa ettirmek istedikleri bu yapay göl nedeniyle komşularıyla anlaşmazlığa düştü. Yapay göl inşasına sıcak bakmayan komşularıyla bir tür savaşa girişen çift, sonunda izni aldı ve hemen de hayallerini gerçekleştirmek için adım attı.

4HUMMALI ÇALIŞMA
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HUMMALI ÇALIŞMA

Beckham çiftinin Cotswolds'daki kır evlerinin bahçesinde bir süredir iş makineleri hummalı bir çalışma içinde. Üstelik de geçen ay başlayan bu çalışmanın 2021 Şubat ayına kadar bitmesi gerekiyor. Bu bölgedeki kuşların yuvalanmaları açısından önemli.

5KALP ŞEKLİNDE OLACAĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR
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KALP ŞEKLİNDE OLACAĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

 Eğer çalışmalar önümüzdeki yılın ikini ayına kadar bitirilemezse yeniden başlamak için altı ay beklemek zorunda kalınacak. Beckham çiftinin kır evlerinin bahçesine kalp şeklinde bir yapay göl inşa ettirdiği belirtiliyor. Çift daha önce de aynı mülke 24 saat görev yapılan bir güvenlik kulübesi ise yer altı tüneli ve şarap mahzeni ekletmişti.

6ABDDE MÜLKLERİ VAR
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ABD'DE MÜLKLERİ VAR

David ve Victoria Beckham çiftinin sadece bu mülkü değil, hem İngiltere'de hem de ABD'de milyonlarca sterlin değerinde mülkü bulunuyor. Dört çocuklu ailenin "merkez üssü" Londra'da. Her biri milyonlarca sterlin değerinde olan bu evlerde hayatlarını geçiren aile sık sık da sosyal medya üzerinden evlerinde çekilen pozlarını paylaşıyor. Öyle ki takipçileri artık Beckham ailesinin evlerini avuçlarının içi gibi biliyor. Gelin o gösterişli mülklere biraz daha yakından bakalım.

7RENOVASYONA DA SERVET HARCADILAR
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RENOVASYONA DA SERVET HARCADILAR

Çiftin bahçesine yapay göl inşa ettirdiği Cotswold'daki kır evi ahırdan bozma bir mülk. Ama tabii "ahırdan bozma" kısmı lafın gelişi. Çift burayı aldığında burası gerçekten de eski bir ahırdı. Fakat sonra yoğun bir renovasyon faaliyetinden sonra 9 odalı bir kır evine dönüştü. Aile, yeni yıl, doğum günü gibi kutlamaları genellikle bu evde yapıyor.

8GEÇMİŞ İLE BUGÜN İÇ İÇE
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GEÇMİŞ İLE BUGÜN İÇ İÇE

 Ev, kelimenin tam anlamıyla eski ile yeninin ustaca birleşimini sergiliyor. Tarihselliğin içine modern dokunuşlar katılmış.

9SALON GÜNEŞ IŞIĞIYLA YIKANIYOR
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SALON GÜNEŞ IŞIĞIYLA YIKANIYOR

Kır evinin oturma odası güneşin ışıklarıyla yıkanıyor. Geniş camlı kapı ise önündeki geniş bahçeye açılıyor.

10BARBEKÜ PARTİLERİ
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BARBEKÜ PARTİLERİ

Kır evinin iç kısmında büyük bir şömine ve tuğla duvarlar yer alıyor. Bahçe ise barbekü partileri için.

11BAHÇEDE SAUNA VAR
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BAHÇEDE SAUNA VAR

Kır evinin çarpıcı özelliklerinden biri de bahçesinde inşa edilen Estonya saunası. Bunun hemen önünde de bir küçük havuz bulunuyor.

12MERKEZ ÜSSÜ LONDRA
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'MERKEZ ÜSSÜ' LONDRA

Beckham ailesinin en çok vakit geçirdiği yer Londra'daki evleri. Beckham ailesinin saraya benzetilen evlerinden biri Londra'da Holland Park adlı bölgede. 31 milyon sterlin değerindeki bu ev, çiftin ana üssü. Günlük hayatlarının büyük bir bölümünü burada geçiriyor Beckham çifti ve çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz ile Harper.

138 MİLYON STERLİNE YENİLETTİLER
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8 MİLYON STERLİNE YENİLETTİLER

Çift, 2016 yılında satın aldıkları bu evi yenilemek için kasalarından tam 8 milyon sterlin harcadı. Bu mülkün özellikleri saymakla bitmeyecek türden. 

14BÜYÜK OĞLU İÇİN AYRI BÖLÜM
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BÜYÜK OĞLU İÇİN AYRI BÖLÜM

Kendine özel spor salonundan geniş bir mahzene, her tür olanak barındırıyor. Beckham çiftinin en büyük çocuğu Brooklyn de artık 21 yaşını geçmiş olmasına rağmen ailesiyle birlikte yaşıyor. Fakat onun özel hayatı da unutulmamış. Brooklyn için evin ayrı bir bölümü bulunuyor. Genç Beckham bu sayede hayatını ailesinden ayrılmadan ama aynı zamanda özgürce sürdürüyor.

15EN YENİ MÜLK
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EN YENİ MÜLK

Bir süre önce David ve Victoria Beckham'ın Miami'de son derece lüks bir gökdelen dairesi satın aldığı iddiaları basına yansımıştı.

16450 MİLYON DOLAR
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450 MİLYON DOLAR

One Thousand Museum adlı konut kompleksinde yen alan bu gökdelen dairesinin fiyatı 450 milyon dolar. Evin önemli özelliklerinden biri de ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanmış olması.

17HER TÜR LÜKS VAR
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HER TÜR LÜKS VAR

Evin beş yatak odası, altı banyosu, spor salonu ve ev sineması bulunuyor. 

18MODERN MİMARİNİN ÇARPICI ÖRNEĞİ
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MODERN MİMARİNİN ÇARPICI ÖRNEĞİ

Kısacası lüks çatı katı, Beckham ailesinin alışkın olduğu lüks yaşamı daha modern bir tarzda sunuyor.

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