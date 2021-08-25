MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDavetlilere anons yapılarak koronavirüs aşı çağrısında bulundular
GeriGündem Davetlilere anons yapılarak koronavirüs aşı çağrısında bulundular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 - 12:33 | 

Davetlilere anons yapılarak koronavirüs aşı çağrısında bulundular

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'sarı' kategori ile vaka sayısının yüksek olduğu Van'da sağlık çalışanları ev ev dolaşarak vatandaşların aşılarını yapıyor. Erciş ilçesinde ise sünnet düğünü yapıldığını öğrenen sağlık çalışanları, salona gelerek anons ile aşı çalışması yaptı. Davetliler de bu uygulamadan memnun kaldı. Sünnet düğününe davetli olarak katılan Yunus Göral ise, 'Önce neler olduğunu anlamadım ve birazda şaşırdım. Meğerse sağlık çalışanları aşı yapmak için sünnet düğününe gelmişler. Bende ikinci aşımı yaptırıp kendilerine teşekkür ettim.' dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi