Darya Kamil kimdir? Sosyal medya 2022 Erkekler Kainat Güzeli Seçilen Darya Kamil'i konuşuyor
Sosyal medya "2022 Erkekler Kainat Güzeli" Seçilen Darya Kamil'i konuşuyor. “. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum” açıklamasında bulunan Darya Kamil’in hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu.
Darya Kamil, Irak'ta 15 ülkenin katıldığı 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında erkekler kainat güzeli seçildi. Kerkük’de dünyaya gelen Darya Kamil vücut geliştirme sporcusu ve spor hekimliği yapıyor. Darya Kamil aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Sendikası Başkanı görevini yürütüyor.
Darya Kamil, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur."