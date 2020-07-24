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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 11:26,

Darphane Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı

Ayasofya için özel olarak üretilen hatıra parası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulmasının ardından pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bronz ve gümüş olmak üzere Ayasofya'nın açılışına özel iki farklı hatıra parası basan darphane, satış işlemini ise internet üzerinden e-Mağaza ekranı ile yapacak. Peki, Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? İşte, Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı ve paraların fiziki özellikleri hakkında detaylı bilgiler

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Ayasofya hatıra parası satın alma ekranı, hatıra paralarının kamuoyuna duyurulmasının ardından büyük ilgi gördü. Satışının darphane tarafından yapılacağı duyurulan Ayasofya hatıra parası, e-mağaza ekranı üzerinden satın alınabilecek. Bronz ve gümüş olmak üzere iki farklı türde basılacak olan Ayasofya hatıra parası için siparişler yalnızca darphane sitesi üzerinden verilebilecek. Peki, darphane Ayasofya parası nasıl alınır? İşte, Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı

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Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza sayfasından edinilebilecek. Ancak şu an bakımda olan darphane sayfası, öğleden sonra hizmete açılarak satışlarını gerçekleştirebilecek.

AYASOFYA HATIRA PARASI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Siparişler darphane web sitesinde yer alan e-mağaza uygulaması üzerinden online olarak alınacak ve sipariş veren kişinin adresine kargolanacak.

Ayasofya hatıra parası siparişi için ödemeler kredi kartı ya da havale/EFT ile yapılabilecek.

Ayasofya hatıra parasının özellikleri şu şekilde olacak ;

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Toplam 10 bin adet basılan Ayasofya bronz hatıra parası, Darphane e-Mağaza ekranında satışta yer alacak.

Bronz özelliğe sahip olan para, 38,61 mm çapa ve 23,33 gram ağırlığa sahip olacak. Okside baskı yöntemi kullanılan paranın nominal değeri ise 2,5 Türk Lirası olarak geçecek.

Ayasofya Bronz hatıra parası siparişi, 55 TL ödeme ile Darphane e-Mağaza sayfası aracılığıyla yapılabilecek.

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Toplam 5 bin adet basılan Ayasofya 925 ayar gümüş hatıra parası, Darphane e-Mağaza ekranında satışta yer alacak.

925 ayar gümüş özelliğe sahip olan para, 38,61 mm çapa ve 31,10 gram ağırlığa sahip olacak. Mat parlak baskı yöntemi kullanılan paranın nominal değeri ise 20 Türk Lirası olarak geçecek.

Ayasofya Gümüş hatıra parası siparişi, 185 TL ödeme ile Darphane e-Mağaza sayfası aracılığıyla yapılabilecek.

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