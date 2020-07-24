Darphane Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı

Ayasofya için özel olarak üretilen hatıra parası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulmasının ardından pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bronz ve gümüş olmak üzere Ayasofya'nın açılışına özel iki farklı hatıra parası basan darphane, satış işlemini ise internet üzerinden e-Mağaza ekranı ile yapacak. Peki, Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? İşte, Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı ve paraların fiziki özellikleri hakkında detaylı bilgiler
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Ayasofya hatıra parası satın alma ekranı, hatıra paralarının kamuoyuna duyurulmasının ardından büyük ilgi gördü. Satışının darphane tarafından yapılacağı duyurulan Ayasofya hatıra parası, e-mağaza ekranı üzerinden satın alınabilecek. Bronz ve gümüş olmak üzere iki farklı türde basılacak olan Ayasofya hatıra parası için siparişler yalnızca darphane sitesi üzerinden verilebilecek. Peki, darphane Ayasofya parası nasıl alınır? İşte, Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı
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Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza sayfasından edinilebilecek. Ancak şu an bakımda olan darphane sayfası, öğleden sonra hizmete açılarak satışlarını gerçekleştirebilecek.