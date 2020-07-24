Darphane Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı

Ayasofya hatıra parası satın alma ekranı, hatıra paralarının kamuoyuna duyurulmasının ardından büyük ilgi gördü. Satışının darphane tarafından yapılacağı duyurulan Ayasofya hatıra parası, e-mağaza ekranı üzerinden satın alınabilecek. Bronz ve gümüş olmak üzere iki farklı türde basılacak olan Ayasofya hatıra parası için siparişler yalnızca darphane sitesi üzerinden verilebilecek. Peki, darphane Ayasofya parası nasıl alınır? İşte, Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza ekranı