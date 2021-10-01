Darıca'da korkunç cinayet! Gayrimenkul zenginini işkenceyle öldürdüler

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde bulunan, el ve ayak bileklerinde plastik kelepçe olan, işkence yapılarak öldürüldükten sonra sandığa konularak denize atıldığı belirlenen cesedin gayrimenkul zengini olan Yılmaz Sezer'e (78) ait olduğu belirlendi. Polis, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer’in kaybolan yatlarından yola çıkarak, dini nikahlı eşi G.Ö.’nün (54) de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. G.Ö.’nün, eşi Sezer’i kandırıp, öldürüldüğü yata götürdüğü tespit edildi.