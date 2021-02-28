Darbe karşıtı gösterilerin sürdüğü Myanmar'da en kanlı gün! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler, Myanmar’da askeri darbe karşıtları tarafından düzenlenen protestolarda polisin açtığı ateşte 18 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi.
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Ölümlerin Yangon, Dawei ve Mandalay'ın da aralarında bulunduğu farklı kentlerde gerçekleştiği bildirildi.
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1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan ve büyük oradan barışçıl devam eden protesto gösterilerine güvenlik güçleri dünden bu yana orantısız bir şekilde müdahale ediyor.
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Asker darbe yaparak aralarında ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi'nin de dahil olduğu üst düzey isimleri gözaltına almıştı.
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Sosyal medyaya göstericileri kovalayan polisler, eylemciler tarafından dikilen barikatlar ve kanlar içinde kalan sivillerin görüntüleri yansıdı.
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Yetkililer, bitecek gibi görünmeyen sivil itaatsizlik eylemini sona erdirmek isterken, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tutumu bugün iyice sertleşmiş durumda...
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, göstericilere yönelik şiddeti kınarken, "Pazar günü en az 18 kişinin öldürüldüğüne yönelik 'sağlam bilgiye' sahibiz. 30'u aşkın da yaralı var" açıklaması yaptı.
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Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, darbenin başladığı gün başkent Naypyidaw'da gözaltına alındığından bu yana görülmedi.
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Destekçileri ve uluslararası toplum Suu Kyi'nin serbest bırakılmasını ve partisi Ulusal Demokrasi Ligi'nin kazandığı kasım seçimlerinin sonuçlarına uygun hareket edilmesi yolunda çağrı yapıyor.