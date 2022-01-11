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Selim KAYA- Nezir GÜNEŞ/MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 10:22 | 

Dara Antik Kenti'nde Aziz Menas'ın figürü olan 1400 yıllık ampulla bulundu

Mardin'deki Dara Antik Kenti’nde üstünde Aziz Menas'ın figürü olan 1400 yıllık ampulla (Roma'da camdan veya pişmiş topraktan yapılan şişe) bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, söz konusu ampullanın o dönemlerde yaşayan hacılar tarafından kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik malzemeleri taşımak için kullanıldığını belirterek, "Bunu yapan ustanın parmak izleri bile ampullada duruyor. Paha biçilmez, birinci sınıf bir malzeme” dedi.

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