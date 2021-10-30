Dar gelirliye destek hamlesi

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.