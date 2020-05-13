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Magazin
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 13:17,

Dantelli paylaşımı olay oldu

Ünlü modelin dantelli iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma yorum yağdı.

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Son dönemde moda dünyasının yükselen yıldızlarından biri haline gelen Kendall Jenner, Instagram safyasında yer verdiği pozuyla olay oldu.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Koronavirüs karantinası başladığından bu yana eskisinden daha az paylaşım yapan Jenner, son olarak siyah dantelli iç çamaşırıyla çektiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

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Jenner'ın bu paylaşımına 15 saatte 6 milyonun üzerinde beğeni geldi. Takipçileri Jenner'ın pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Kendall Jenner'ın 128 milyon takipçisinin beğenisine sunduğu pozuna yorum yapanlardan biri de kardeşi Kylie Jenner oldu. Kylie Jenner "Bu nadir bir Kendall içeriği" yorumunu yaptı.

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Model meslektaşı Charlotte Lawrence "Seni özledim" diye yazarken birçok takipçisi de beğeni yorumları yazdı.

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Kendall Jenner, ününü ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla kazandı.

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Fakat sonra kendine farklı bir yol çizerek moda dünyasına adım attı. Podyuma çıktığı ilk günden bu yana da birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü olma görevini üstlendi.

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Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Kendall, ailesinin aksine özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çok hoşlanmıyor.

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İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

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