Dantelli paylaşımı olay oldu

Son dönemde moda dünyasının yükselen yıldızlarından biri haline gelen Kendall Jenner, Instagram safyasında yer verdiği pozuyla olay oldu. BACKGRID USA, INSTAGRAMKoronavirüs karantinası başladığından bu yana eskisinden daha az paylaşım yapan Jenner, son olarak siyah dantelli iç çamaşırıyla çektiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.Jenner'ın bu paylaşımına 15 saatte 6 milyonun üzerinde beğeni geldi. Takipçileri Jenner'ın pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.Kendall Jenner'ın 128 milyon takipçisinin beğenisine sunduğu pozuna yorum yapanlardan biri de kardeşi Kylie Jenner oldu. Kylie Jenner Bu nadir bir Kendall içeriği yorumunu yaptı.Model meslektaşı Charlotte Lawrence Seni özledim diye yazarken birçok takipçisi de beğeni yorumları yazdı.Kendall Jenner, ününü ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla kazandı. Fakat sonra kendine farklı bir yol çizerek moda dünyasına adım attı. Podyuma çıktığı ilk günden bu yana da birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü olma görevini üstlendi.Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Kendall, ailesinin aksine özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çok hoşlanmıyor. İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...