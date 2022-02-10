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Dans şovları ile hafızalara kazınan Meriç Erkan'ın son görüntüsü şaşırttı: Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim.

#Meriç Erkan#Mahmut Erkan#Meriç Erkan Kimdir

Bir zamanlar reaity show dünyasının renkli ismi Meriç Erkan, artık "Mahmut" Erkan oldu. Oyuncu Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olan ve katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan hem adını hem de hayatını değiştirdi. Erkan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Meriç Erkan'ın çok konuşulan görüntüsü ve açıklamaları...

1/4Dans şovları ile hafızalara kazınan Meriç Erkanın son görüntüsü şaşırttı: Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim.

Bir zamanların realty show dünyasının en meşhur isimleri arasında yer alan Meriç Erkan yeni hayat tarzıyla gündem oldu. Meriç Erkan artık ‘Mahmut’ adı ile hayatını sürdüreceğini açıkladı.

2/4Dans şovları ile hafızalara kazınan Meriç Erkanın son görüntüsü şaşırttı: Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim.

Meriç Erkan, Mahmut Erkan’ın bir anda gelen hidayet, rüyadan ziyade belli bir süreçte inceleyerek görerek ortaya çıktığını söyledi.

3/4Dans şovları ile hafızalara kazınan Meriç Erkanın son görüntüsü şaşırttı: Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim.

Bir dönemin çok konuşulan isimlerinden olan Meriç Erkan “Bu bir konsept değil, rabbimle aramda bir nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz. Şimdi bana böyle çok basit geldiği için, nasıl böyle bir hayat yaşamışım diyorum. Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim. Pişmanlık da bir tövbedir. Pişman olacağı şeyi yapmasın kimse, sonra çok üzülürler.” Sözleriyle geçiş sürecini anlattı.

4/4Meriç Erkan kimdir

Meriç Erkan kimdir?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor. "Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.

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