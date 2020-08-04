Danla Bilic ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor? Fotoğraflı yanıt geldi!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son zamanlarda aşk hayatıyla gündeme geliyor. Uzun zamandır yalnız olan Bilic'in adı birçok isimle yakıştırılmaya başlandı. Bu isimlerden biri de Survivor sunucusu Murat Ceylan oldu. Bodrum'da bir araya gelen ikili, aşk haberlerini birlikte poz vererek yalanladı.
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Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic ile sunucu Murat Ceylan'ın aşk yaşadığı iddia edildi.
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Bilic, çıkan haberlerin ardından Bodrum tatilinde bir araya geldiği Ceylan ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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Danla Bilic, "Şimdi haberim oldu, hayırlı olsun" notuyla yaptığı paylaşımla aşk iddialarını ti'ye aldı.
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Ceylan da Bilic ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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'CEMAL İLE EVLENDİK' DEMİŞTİ!
Cemal Can Canseven ile yakın arkadaş olan Danla Bilic, canlı yayında, 'Cemal Can ile 5 ay evli kaldık. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık' açıklamasını yapmıştı. Bilic daha sonra şaka yaptığını söylemişti.