Danla Bilic ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor? Fotoğraflı yanıt geldi!

'CEMAL İLE EVLENDİK' DEMİŞTİ! Cemal Can Canseven ile yakın arkadaş olan Danla Bilic, canlı yayında, 'Cemal Can ile 5 ay evli kaldık. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık' açıklamasını yapmıştı. Bilic daha sonra şaka yaptığını söylemişti.