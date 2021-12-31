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Televizyon
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 12:27 | 

Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Sönmez O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında!

O Ses Türkiye yılbaşı 2022 programı yeni yıla girerken ekran başındakilere keyifli saatler yaşatmaya hazırlanıyor. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç, özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak. O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında ünlü oyuncu Damla Sönmez de yer alıyor. Peki son olarak Aziz dizisiyle ekrana gelen Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından DAmla Sönmez hakkında merak edilenler...

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Aziz dizisinin Dilruba'sı olarak ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Damla Sönmez, O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek O Ses Türkiye yılbaşı 2022 programında DAmla Sönmez'in performansı merak konusu oldu. Peki, Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Damla Sönmez dizileri...
2DAMLA SÖNMEZ KİMDİR

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Tilya Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987'de İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Abhaz , Baba tarafından Çerkes kökenli olan oyuncu, St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

Sönmez, tiyatro ve sinema ile birlikte televizyon dizilerinde de yer almaktadır. Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı gibi diziler ile birlikte 2019 yılından beri Çukur dizisinde rol alırken aynı yıl içerisinde Netflix yapımı Rise of Empires: Ottoman mini dizisinde de yer aldı.
3DAMLA SÖNMEZ DİZİLERİ

DAMLA SÖNMEZ DİZİLERİ

2004- Camdan Pabuçlar

2004- Omuz Omuza

2005- Kapıları Açmak

2006- Şarkılar Susmasın

2006- Sahte Prenses

2006- 2007- Fırtınalı Aşk

2008- Emret Komutanım

2008- 2009- Gece Gündüz

2010- 2011- Türkan

2012- Şubat

2013-2014- Bir Aşk Hikayesi

2014-2016- Güllerin Savaşı

2017- Aşk ve Gurur

2018- Masum Değiliz

2019-2021- Çukur

2021- Aziz
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