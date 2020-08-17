Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser boşanmak için mahkemeye başvurmuştu! Yeni gelişme...

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde basın yolu aracılığıyla eşi Mustafa Can Keser ile boşanacaklarını duyurmuştu.
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Daha sonra Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmış ve Keser, iddiaları kabul etmişti.
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2 AY BOYUNCA KORUNACAK
Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Boşanma kararı alan çiftin davası açıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'e karşı 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı. Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.
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EŞİNİ VE KARDEŞİNİ DARP ETMİŞ!
Damla Ersubaşı'ya psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen gece kulübü işletmecisi Mustafa Can Keser'in, 2017 yılında eşini ve kız kardeşi Alev Keser'i darp ettiği ve mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
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Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Kardeşinin şikayetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış.
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Oyuncu Damla Ersubaşı, darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı: "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."
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KARDEŞİM CEZALANDIRILSIN!
Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser ise şöyle konuştu: "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."
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'SUÇUMU KABUL EDİYORUM PİŞMANIM'
Olay sonrası karakolda ifade veren Mustafa Can Keser'in ise suçunu kabul ettiği öğrenildi. Keser, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm. Eşimi ve kardeşimi darp ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim" dedi.