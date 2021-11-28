Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı! İşte ikilinin aşk dolu paylaşımları

Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti. Bunun ardından geçtiğimiz günlerde bir mekanda paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen Mustafa Can Keser ve Damla Ersubaşı barıştı mı sorularını beraberinde getirdi. İşte çiftin dedikodulara yanıt olan son paylaşımları...