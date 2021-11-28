MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDamla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı! İşte ikilinin aşk dolu paylaşımları
GeriMagazin Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı! İşte ikilinin aşk dolu paylaşımları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 28 Kasım 2021 - 12:20 | 

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı! İşte ikilinin aşk dolu paylaşımları

Mustafa Can Keser'le geçtiğimiz eylül ayında olaylı bir şekilde boşanan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, son zamanlarda haklarında çıkan barışma haberlerine son noktayı koydu. Sık sık eski eşi Mustafa Can Keser'le yaptığı paylaşımlarla son zamanlarda kafa karıştıran, güzel oyuncudan sonunda itiraf geldi. İşte Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'in aşk dolu sosyal medya paylaşımları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti. Bunun ardından geçtiğimiz günlerde bir mekanda paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen Mustafa Can Keser ve Damla Ersubaşı barıştı mı sorularını beraberinde getirdi. İşte çiftin dedikodulara yanıt olan son paylaşımları...
2MİNİK KUŞ GERİ DÖNDÜ

"MİNİK KUŞ GERİ DÖNDÜ"

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çift, barıştıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Ersubaşı, paylaştığı bu fotoğrafa "Kalbim" notunu düştü. Mustafa Can Keser ise paylaşımın altına "Minik kuş geri döndü" yazdı.
3CAN PARÇAM

"CAN PARÇAM"

Keser ise eski eşi ile verdiği benzer bir pozu, "Mis kokulum, can parçam" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kareye kayıtsız kalmayan Ersubaşı'nın bu gönderiye yanıtı ise "Can parçam" şeklinde oldu.

Son paylaşımlarının ardından Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çiftinin barıştıkları kesinleşmiş oldu.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi