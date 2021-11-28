Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı! İşte ikilinin aşk dolu paylaşımları
Mustafa Can Keser'le geçtiğimiz eylül ayında olaylı bir şekilde boşanan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, son zamanlarda haklarında çıkan barışma haberlerine son noktayı koydu. Sık sık eski eşi Mustafa Can Keser'le yaptığı paylaşımlarla son zamanlarda kafa karıştıran, güzel oyuncudan sonunda itiraf geldi. İşte Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'in aşk dolu sosyal medya paylaşımları...
Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti. Bunun ardından geçtiğimiz günlerde bir mekanda paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen Mustafa Can Keser ve Damla Ersubaşı barıştı mı sorularını beraberinde getirdi. İşte çiftin dedikodulara yanıt olan son paylaşımları...
"CAN PARÇAM"
Keser ise eski eşi ile verdiği benzer bir pozu, "Mis kokulum, can parçam" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kareye kayıtsız kalmayan Ersubaşı'nın bu gönderiye yanıtı ise "Can parçam" şeklinde oldu.
Son paylaşımlarının ardından Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çiftinin barıştıkları kesinleşmiş oldu.
Son paylaşımlarının ardından Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çiftinin barıştıkları kesinleşmiş oldu.